Ford Focus Hibrit fiyatlarında büyük kampanya! Kapış kapış satılacak...

Son dönemlerde sıfır araç fiyatlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar ikinci el arabalara yönelmişti. Ancak Ford Focus, hibrit aracına yaptığı kampanya ile araç alacakları yine sıraya soktu. İşte

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Sıfır araç fiyatlarındaki yüksek rakamlar sebebiyle vatandaşlar son dönemlerde ikinci el araçlara yönelmişti. Ancak ikinci el araçlar da sıfır araba fiyatlarıyla birlikte tırmanışa geçmişti. Hal böyle olunca araç almak isteyenler, bu hayallerini ileri bir tarihe ertelemişti.

En çok satılan araba markalarından olan Ford ise yeni hibrit araçlarına yaptığı kampanya ile vatandaşların yüzünü güldüreceğe benziyor.

Eylül ayındaki son fiyat güncellemesi sonrası yeni bir kampanya başlatan Ford, bu hamlesiyle vatandaşları heveslendirdi.

Sıfır araç piyasasındaki yüksek rakamlar vatandaşları her ne kadar ikinci el araç almaya itse de sıfır arabalarda başlatılan uygun kampanyalar, vatandaşları sıfır araç sahibi olmaya teşvik ediyor.

Ford Focus Hibrit 2022 modellerinin Eylül ayı fiyatlarına zam gelmiş olsa da sunulan kampanya vatandaşın elini rahatlatacak.

Ford Focus Hibrit Eylül 2022 fiyat listesi

2022, Titanium, Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 904.700 Türk Lirası

2022, Titanium, Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 931.600 Türk Lirası

2022, Active, Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 904.700 Türk Lirası

2022, Active, Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 918.100 Türk Lirası

2022, ST-Line, Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit: 911.400 Türk Lirası

Ford sahibi kim?

Ford Otosan, 1959 yılında Vehbi Koç tarafından Acıbadem, Üsküdar'da kurulmuş Türk otomotiv şirketidir.

1997 yılında Koç Holding ve Ford hisselerinin eşitlenmesiyle Ford Otosan kurulmuştur. 1966-1984 yılları arasında Anadol marka araçları üreten Otosan, ilerleyen yıllarda Ford'un Taunus, Escort, Transit, Connect ve Courier modellerini üretmiştir. Ford Otosan bünyesinde İhsaniye Merkez, Gölcük, Yeniköy Merkez, Başiskele, Kocaeli ve İnönü, Eskişehir Fabrikaları, Cevizli, Kartal Yedek parça Merkezi ve Akpınar, Sancaktepe AR-GE Merkezi'nde toplamda 10.000 üzerinde kişi çalışmaktadır. Ford Otosan araç ihracatının yanı sıra son 5 senedir 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı yapmıştır. 2014 itibarıyla Sancaktepe'de araştırma ve geliştirme merkezi hizmete girdi. Ford Otosan, 2005 yılından bu yana Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk üç şirketi arasında yer almış, otomotiv sektöründe 2012'den bu yana en çok ihracat yapan şirket olmuştur. 2015 yılında ise Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketi konumuna gelmiştir. Şirket 2019 itibarıyla Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kuruluşudur.

2015 itibarıyla Ford Otosan yıllık 415 bin ticari araç, 80 bin motor ve 140 bin aktarma ünitesi üretim kapasitesiyle Türk otomotiv sektöründeki en yüksek kurulu üretim kapasitesine sahiptir ve Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezidir. Ford Otosan, Ford'un ağır ticari araçlar için küresel tasarım ve mühendislik araştırma merkezi, hafif ticari araçlar için ise destek merkezi konumundadır. Günümüzde dünya pazarları için Transtit, Custom, Connect, Courier, hafif ve orta ticari ve Cargo, F-MAX ağır ticari araçları ile Ecotorq ve Duratorq dizel motorları üretmektedir. Mart 2021'de imzalanan protokolle şirketin on yıl içinde Kocaeli fabrikasına 2 milyar euroluk yatırım yapmasına karar verildi.

(19/10/2021) Ford Otosan | Türkiye'nin İlk ve Tek Yerli Şanzımanını üretti.

(19/10/2021) tarihli Ford Otosan ve Koç Holding Y.K Başkan vekili Sn.Ali Koç açıklamasına göre şirketin cirosu 7 Milyar $ (Dolar) , 65 Milyar TL (Türk Lirası) seviyesine ulaşmıştır.

(Verileri wikipedia.org'dan alınmıştır)