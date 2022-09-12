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Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı

ÜMRANİYE'de yokuş aşağıya inmekte olan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Otobüsün ön kısmının ve camının parçalandığı kazada sürücü ve 1 yolcu yaralandı.

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Kaza, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağıya inmekte olan, T.M.’nin kullandığı 34 TN 2465 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmı parçalanırken kazada otobüs sürücüsü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak yaralanan iki kişi ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayın görgü tanıklarından olan Semih Özkan “Yokuş aşağı inerken freni patladı büyük ihtimalle. Yoksa buradan her zaman otobüsler dönüyor. Ama freni boşaldığı için hızını alamayıp duvara çarptı” şeklinde konuştu.
Öte yandan kaza yapan İETT otobüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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