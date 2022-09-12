Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Soğuyan havalara karşı bağışıklık güçlendirici kızılcık şerbeti

Serinleyen havaların olumsuz etkilerine karşı bağışıklığı güçlendirmek için doğal bir şifa kaynağı olarak içebileceğiniz, ancak lezzeti ile aklınızı başınızdan alacak bir doğal içecek... Kızılcık şerbetinin tarifini ve kızılcık meyvesi faydalarını sizler için derledik. İşte sizi kızılcık şerbetinin müptelası yapacak tarif...

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Tıpın atası olarak bilinen ve ilaç formülleriyle asırlardır birçok hastalığa şifa olan Lokman Hekim’in binlerce yıl önce tavsiye ettiği kızılcık, adeta şifa dağıtıyor. Lokman Hekim’in ''Bunu yiyen doktor yüzü görmez'' diyerek önemini vurguladığı kızılcık meyvesi de şifa deposu besinler listesinde başı çekiyor. Sizler için derlediğimiz, kızılcık meyvesinin faydaları ve kızılcık şerbeti tarifine mutlaka göz atın...

Kızılcık meyvesinin faydaları

- Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyve olan kızılcık, içinde bulunan zengin mineral ve vitaminler sayesinde adeta doğal ilaç görevi görüyor.

- A, C, E, K vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengin olan bu meyve, iyi bir sodyum, potasyum ve kalsiyum kaynağı olarak öne çıkıyor.

- Tam bir C vitamini deposu olan kızılcık, bağışıklığı güçlendiriyor.

Kızılcık meyvesi nerelerde kullanılır?

- Kızılcık şerbeti, üşütmenin yol açtığı boğaz ağrıları ve iltihaplarına iyi geliyor; nezle ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

- Bronşları rahatlatan kızılcık, mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarını gidermeye de yardımcı oluyor.

- Sindirim ve boşaltım sistemi sorunlarına iyi gelen bu şifalı meyve, üriner sistem enfeksiyonlarını önler.

- Diş plaklarını ve çürüklerini önleyen, LDL kolesterolü düşürmeyi destekleyen kızılcık aynı zamanda obeziteyle de savaşıyor.

- Böbrek taşlarına iyi gelen, antioksidan özellikli kızılcık aynı zamanda damar çeperini destekleyerek kalp-damar sağlığına olumlu etkileri vardır.

Kızılcık şerbeti için malzemeler:

- Yarım kilo kızılcık

- 2 su bardağı toz şeker

- 2 litre su

- 1 adet çubuk tarçın

- 3 karanfil tanesi

Kızılcık şerbeti yapılışı:

- Kızılcıkların varsa küçük yeşil saplarından ayırın, güzelce yıkayın ve bir tencereye alın.

- Tencereye aldığınız kızılcıkların üzerine şeker, tarçın, karanfil ve suyu ekleyerek 15-20 dakika, kızılcıklar yumuşayıp rengini salana kadar kaynatın.

- Kızılcıklar yumuşadıktan sonra ocaktan alın ve uygun bir yerde soğumaya bırakın.

- Kızılcık şerbetiniz soğuduktan sonra üzerine temiz bir tülbent geçirdiğiniz kabın içerisine suyunu süzün. Tülbentte kalan posaların da suyunu iyice sıkın.

- Eğer hazırlamış olduğunuz kızılcık şerbetini hemen tüketmeyecekseniz, ağzı kapaklı bir sürahi ya da kavanoza doldurarak dolapta saklayın.

Afiyet olsun...