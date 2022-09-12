Almanya'da vergi indirimi sona erdi akaryakıt fiyatları yükseldi

ALMANYA’da akaryakıta yönelik vergi indirimi desteğinin kaldırılmasıyla motorin ve benzin Polonya, Avusturya, Fransa, Çekya ve Lüksemburg gibi komşu ülkelerden daha pahalı hale geldi.

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Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), yüksek enerji fiyatları nedeniyle akaryakıtta bu yılın haziran-ağustos döneminde uygulanan vergi indiriminin sona ermesinin etkilerine ilişkin raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede hükümetin akaryakıt için verdiği vergi indirimi desteğinin eylülde sona ermesinin ardından Almanya’da sürücüler daha yüksek benzin ve dizel fiyatları ile karşı karşıya kalmaya başladı.

Almanya’da 5 Eylülde, motorinin ortalama fiyatı 2,16 avro olurken, benzin 2,07 avrodan satıldı. Böylece vergi indirimin sona ermesinin ardından ülkede akaryakıt, komşu AB ülkelerinden daha pahalı hale geldi.

Polonya'daki araç sahipleri, benzinin litresi için 1,38 avro ve motorinin litresi için 1,61 avro ödeyerek daha ucuza yakıt tedariki sağlayabildi.

Fransa’da 5 Eylül’de benzinin litresi 1,62 avro olurken motorinin litresi 1,79 avrodan satıldı. Avusturya’da ise benzinin litre satış fiyatı 1,74 avro, motorinin ise 1,90 avro olarak gerçekleşti.

Komşu ülkeler arasında sadece Danimarka (2,04 avro) ve Hollanda'da (2,01 avro ) benzin fiyatları, Almanya'daki fiyatlara yakın seviyede seyretti.

Destatis, Almanya’da yakıt fiyatlarının, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinden daha yüksek olduğunu bildirdi. Ülkede 21 Şubat 2022'de bir litre benzin için 1,80 avro ve motorin için 1,66 avro ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Savaş sonrası özellikle dizel fiyatlarındaki artışın çok belirgin olduğuna vurgu yapan Destatis, Rusya petrolünde arz sıkıntıları ve ambargo endişesiyle dizelin Mart 2022’de en pahalı yakıt haline geldiğini belirtti.

Almanya'da haziran-ağustos aylarında benzin ve motorine uygulanan vergilerin düşürülmesi, pompa fiyatlarının gerilemesine yardımcı olmuştu. KDV etkileri dahil, benzinde 35,16 avro/cent, dizel de ise 16,71 avro/cent indirim uygulanmıştı.

Bu indirimlerin ne kadarının son tüketiciye yansıdığına ilişkin kamuoyu tartışmaları olmuştu. Birçok ekonomist, ana yararlanıcıların evde iki veya üç arabası olan yüksek gelirli kişiler olduğu gerekçesiyle Alman hükümetinin akaryakıtta vergi indirimlerini eleştirmişti.

Almanya’da benzin ve dizelde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklıklar gösteriyor.

Öte yandan, ülkede petrol, elektrik ve gaz fiyatlarının artmasıyla pahalı enerji birçok hane için artan bir sorun olmaya devam ediyor.

Avrupa’da elektrik ve gaz fiyatlarındaki keskin artışın da yeni yılda Almanya’da hane halkına akaryakıt fiyatları gibi yüksek ek maliyet getirmesi kaçınılmaz olarak niteleniyor.

Artan yakıt ve nakliye fiyatları, başta gıda olmak üzere Almanya’da enflasyonu artırırken, tüketicilerin alım gücünde de büyük düşüşler yaşanmasına neden oluyor.

Almanya'da temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 16,6 ile ortalamanın çok üzerinde oldu.

Ayrıca, vatandaşları enflasyona karşı korumak için Almanya'da uygulanan 9 avroluk toplu taşıma bilet uygulaması da ağustos sonunda sona erdi.

Daha önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten "hiper" enflasyondan dolayı Alman kamuoyunda "enflasyon" her zaman çok hassas bir konu olarak görülüyor.