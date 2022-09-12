Herkes püf noktasını sormak için peşinizden koşacak! Hemen pişen yumuşacık nohut için bunu yapın

Nohut nasıl çabuk pişer, nohut nasıl çabuk yumuşar sorularına yanıt arayanlar doğru yerdesiniz. Nohutun çabuk pişik yumuşak olması için yapmanız gereken nohutları ıslatırken karbonat kullanıp ağzı kapalı kavanoza koymanız, nohutları haşlarken de sirke kullanmanızdan geçiyor. İşte çabuk pişen nohutun sırları...

Abone ol

Nohut nasıl çabuk pişer sorusuna yanıt aramayan ev hanımı yoktur heralde. Baklagillerin en zor pişenlerinden olan nohutun önce akşamdan ıslatılması, ardından haşlanması ve malzemelerle karıştırılarak lezzetlendirilip pişirilmesi gerekir. Gerek vitamin değeri gerekse lezzetli ve bereketli bir öğün yaratması nedeniyle zor pişse de vazgeçemediğiniz lezzet nohutu çabuk pişirmenin ve yumuşacık yapmanın yolları var elbette.

Haberimizde nohut nasıl çabuk pişer, nasıl yumuşak olur sorularının yanı sıra nohut akşamdan nasıl ıslatılır, nohut nasıl haşlanır ve nohut buzlukta nasıl saklanır sorularının da yanıtlarını bulabilirsiniz.

Nohutun çabuk pişmesi ve yumuşak olması için öncelikle doğru ve kaliteli nohut seçmelisiniz. Eski mahsul uzun süre bekletilmiş nohutların pişmesi daha zordur. Doğru nohutu seçerken çevrenize de danışabilirsiniz. Bir çok marka arasından doğru nohutu seçmek işinizi kolaylaştıracaktır. Doğru nohutu seçtiniz şimdi sıra geldi ıslatma aşamasına.

Nohut akşamdan nasıl ıslatılır sırrı burada

Nohut akşamdan nasıl ıslatılır sorusunun yanıtı çok önemli. Zira nohut doğru şekilde ıslatılırsa pişirme aşaması da o derece kolay olur. Nohutları akşamdan ıslatırken sadece suyun gücünden değil aynı zamanda basınçtan da faydalanmak nohutların daha fazla şişmesine neden olur. 1 kilogramlık cam kavonozları nohut ıslatmak için kullanabilirsiniz. 1 kilogramlık kavanozun yarısına gelecek kadar nohutu koyun, üzerine 1 çay kaşığı karbonat dökün. Ardından kavanozun üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde kaynar su dökün. Bir çorba kaşığı yardımıyla nohutları karıştırıp havalandırın ardından kapağı sıkıca kapatın. Üzerini bir bezle örtün.

Nohutların kabukları neden çıkar?

Akşamdan ıslattığınız nohutları sabah pişirmeden önce bol soğuk su ile yıkayın. Eğer nohutları yeterince iyi yıkamazsanız haşlama sırasında nohutların kabukları erkenden açılmaya başlar ve nohutta yeterince iyi bir pişirme sağlayamayabilirsiniz. Nohutları yıkadıktan sonra derin bir tencereye alın ve üzerine 4-5 parmak geçecek kadar soğuk su koyun. Suyun için 1 çorba kaşığı kadar sirke ekleyin. Sirke hem nohutun gazının çıkmasına hem de daha kolay pişmesine yardımcı olacaktır. Nohutları haşlamaya bırakın. Kaynama sırasında suyunun azalmaması için ara ara kontrol edin su azalırsa kaynar su ilave edin. Nohutlar yumuşayınca kaynama suyunu dökün ve yemeği pişirmek için soğan, salça, kıyma, et vs. ile lezzetlendirmeye başlayın veya haşlanmış nohutu istediğiniz tarifler için kullanın.

Nohutları fazla haşlamayın!

Eğer nohut yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız nohutlar çok yumuşamadan önce haşlamayı sonlandırın. Eğer nohutları çok haşlarsanız yemeği pişirme sırasında nohutlar dağılmaya başlayacaktır. Diğer malzemelerle karışma süresi kısa olursa da lezzetler yeterince karışmayacaktır.

Nohut buzlukta nasıl saklanır?

Nohut nasıl haşlanır, nohut nasıl ıslatılır sorularının ardından nohut buzlukta nasıl saklanır sorusuna da yanıt vermekte fayda var. Nohutlarınızı yukarıdaki işlem sırasına göre önce ıslatın ardından haşlayın. Nohutları buzlukta saklamak için haşlama işlemi sonrası nohutları bir süzgece alın. Soğumaları ve sularının süzülmesi için bir süre bekleyin. Ardından uygun porsiyonlarda buzdolabı poşetin koyup buzluğunuza koyup saklayabilirsiniz.

Buzlukta dondurulan nohutları sakın çözdürmeyin!

Eğer haşlanmış nohutlarınızı buzlukta saklayacaksanız, donmuş nohutları pişirmeden önce sakın çözülmelerine izin vermeyin. Sebzeler ve baklagiller buzluktan çıkarıldıktan sonra çözülürlerse sularını bırakıp koku yapmaya başlayabilirler. Bu nedenle dondurulmuş nohutunuzu doğrudan tenceye atıp tencere ısısıyla çözülmesini sağlayın.