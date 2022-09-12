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Nureddin Nebati açıkladı: En az 100 bin yeni istihdam oluşturacak

Nureddin Nebati açıkladı: En az 100 bin yeni istihdam oluşturacak

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili “Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürüttükleri Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"250 bin konut inşa edeceğiz"

Bakan Nebati, açıklamasında şunları kaydetti:
“Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin oluşturacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

Söz konusu yatırımın çarpan etkisiyle 1 trilyon 500 milyar lirayı aşan ekonomik değer oluşturacağını öngördüklerini dile getiren Nebati, “Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun”.

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