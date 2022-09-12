Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram'ın maaşı aylık 25 bin TL

Galatasaray forması giyen Emin Bayram, Kasımpaşa maçındaki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekerken, 19 yaşındaki stoperin takımda en az kazanan ikinci futbolcu olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın Gaziantep maçında kırmızı kart görmesinden sonra şans bulan Emin Bayram, Kasımpaşa maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki genç stoper, fizik gücü, doğru zamanlama ve temaslı tatlı sert oyunuyla dikkati çekti.

Soğuk kanlı yapısıyla da takım arkadaşlarına güven veren Emin Bayram, maçın tamamında sahada kaldı.

Emin Bayram'ın maaşı 25 bin TL

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Emin Bayram'ın sarı-kırmızılı kulüpteki maaşı da belli oldu.

Fanatik'in haberine göre, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper, Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor.

Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazan oyuncusu.

Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.