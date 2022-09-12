BIST 3.616
DOLAR 18,24
EURO 18,52
ALTIN 1.015,87
HABER /  SPOR

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram'ın maaşı aylık 25 bin TL

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram'ın maaşı aylık 25 bin TL

Galatasaray forması giyen Emin Bayram, Kasımpaşa maçındaki performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekerken, 19 yaşındaki stoperin takımda en az kazanan ikinci futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın Gaziantep maçında kırmızı kart görmesinden sonra şans bulan Emin Bayram, Kasımpaşa maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki genç stoper, fizik gücü, doğru zamanlama ve temaslı tatlı sert oyunuyla dikkati çekti.

Soğuk kanlı yapısıyla da takım arkadaşlarına güven veren Emin Bayram, maçın tamamında sahada kaldı.

Emin Bayram'ın maaşı 25 bin TL

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Emin Bayram'ın sarı-kırmızılı kulüpteki maaşı da belli oldu.

Fanatik'in haberine göre, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper, Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor.

Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazan oyuncusu.

Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Zayıflamak istiyor ve aç kalmak istemiyorsanız bu yöntemler tam size göre
Zayıflamak istiyor ve aç kalmak istemiyorsanız bu yöntemler tam size göre
Anne ile kızı serum takmayan doktora böyle saldırdı hastaneyi birbirine kattılar
Anne ile kızı serum takmayan doktora böyle saldırdı hastaneyi birbirine kattılar
Almanya'da vergi indirimi sona erdi akaryakıt fiyatları yükseldi
Almanya'da vergi indirimi sona erdi akaryakıt fiyatları yükseldi
Nureddin Nebati açıkladı: En az 100 bin yeni istihdam oluşturacak
Nureddin Nebati açıkladı: En az 100 bin yeni istihdam oluşturacak
Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı
Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı
Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Soğuyan havalara karşı bağışıklık güçlendirici kızılcık şerbeti
Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Soğuyan havalara karşı bağışıklık güçlendirici kızılcık şerbeti
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Ukrayna, Rus korgenerali ele geçirdi
2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir ilk! Ukrayna, Rus korgenerali ele geçirdi
Zeka türünüzü biliyor musunuz? İşte hayatınızın her alanında yardımcı olacak, zeka türlerinden hangisine sahip olduğunuzu anlamanızın en basit yolları
Zeka türünüzü biliyor musunuz? İşte hayatınızın her alanında yardımcı olacak, zeka türlerinden hangisine sahip olduğunuzu anlamanızın en basit yolları
Napoli emin adımlarla ilerliyor Bayern Münih evinde yara aldı PSG tam gaz
Napoli emin adımlarla ilerliyor Bayern Münih evinde yara aldı PSG tam gaz