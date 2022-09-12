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Ankara'da ilişki yaşadığı kişiyle aynı eve çıkan ablaya kardeşi pompalı tüfekle saldırdı

Ankara'da ilişki yaşadığı kişiyle aynı eve çıkan ablaya kardeşi pompalı tüfekle saldırdı

ANKARA'da ablasının birlikte olduğu kişiyle aynı evde yaşamasına karşı çıkan bir kişi dehşet saçtı. Evi basan şahıs, ablasını ve erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralıların son durumuna dair bilgi alınamadı.

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Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, S.A., ablası G.S.'nin erkek arkadaşı E.K. ile olan ilişkisine ve aynı evde yaşamalarına karşı çıktı.

Elindeki pompalı tüfekle çiftin yaşadığı apartmanı basan S.A., ablası ile erkek arkadaşına 4 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı arıyor

Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan G.S. ve E.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan S.A.'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

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