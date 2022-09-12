BIST 3.616
DOLAR 18,24
EURO 18,52
ALTIN 1.015,87
HABER /  EKONOMİ

Cari denge aylık 4 milyar dolar açık verdi temmuz ayında 5.5 milyar dolar gizemli para geldi

Cari denge aylık 4 milyar dolar açık verdi temmuz ayında 5.5 milyar dolar gizemli para geldi

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi temmuz ayında 4 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 36.6 milyar dolara çıktı. Temmuz ayında 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.

Abone ol

Cari işlemler dengesi, temmuzda 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

7 aylık cari açık 36.7 milyar dolar olurken, temmuz itibariyle 12 aylık cari açık 36.6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar fazla var.

Bu arada haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 458 milyon dolardan 3 milyar 492 milyon dolara revize edildi.

TCMB verilerine göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre; bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Taze baba Barış Arduç kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! O fotoğraflardaki detay sosyal medyada gündem oldu
Taze baba Barış Arduç kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! O fotoğraflardaki detay sosyal medyada gündem oldu
Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu! 21 yıldır kimliksiz yaşıyor
Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi gerçek oldu! 21 yıldır kimliksiz yaşıyor
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram'ın maaşı aylık 25 bin TL
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emin Bayram'ın maaşı aylık 25 bin TL
Zayıflamak istiyor ve aç kalmak istemiyorsanız bu yöntemler tam size göre
Zayıflamak istiyor ve aç kalmak istemiyorsanız bu yöntemler tam size göre
Yaşanmamış olayları yaşanmış gibi algılıyorsanız bu sendroma sahipsiniz
Yaşanmamış olayları yaşanmış gibi algılıyorsanız bu sendroma sahipsiniz
Almanya'da vergi indirimi sona erdi akaryakıt fiyatları yükseldi
Almanya'da vergi indirimi sona erdi akaryakıt fiyatları yükseldi
Nureddin Nebati açıkladı: En az 100 bin yeni istihdam oluşturacak
Nureddin Nebati açıkladı: En az 100 bin yeni istihdam oluşturacak
Herkes püf noktasını sormak için peşinizden koşacak! Hemen pişen yumuşacık nohut için bunu yapın
Herkes püf noktasını sormak için peşinizden koşacak! Hemen pişen yumuşacık nohut için bunu yapın
Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı
Ümraniye’de yokuş aşağı giden İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı
Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Soğuyan havalara karşı bağışıklık güçlendirici kızılcık şerbeti
Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Soğuyan havalara karşı bağışıklık güçlendirici kızılcık şerbeti