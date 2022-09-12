Cari denge aylık 4 milyar dolar açık verdi temmuz ayında 5.5 milyar dolar gizemli para geldi

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi temmuz ayında 4 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 36.6 milyar dolara çıktı. Temmuz ayında 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.

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Cari işlemler dengesi, temmuzda 4 milyar dolar açık verdi. Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla cari açığın 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

7 aylık cari açık 36.7 milyar dolar olurken, temmuz itibariyle 12 aylık cari açık 36.6 milyar dolara çıktı.

Temmuzda 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Net hata ve noksan kaleminde Ocak-Temmuz döneminde ise 24,35 milyar dolar fazla var.

Bu arada haziran ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 458 milyon dolardan 3 milyar 492 milyon dolara revize edildi.

TCMB verilerine göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolara çıktı. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre; bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Öte yandan, aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 268 milyon dolar artarak 5 milyar 778 milyon dolara yükselirken, birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar 181 milyon dolar azalarak 559 milyon dolara geriledi.