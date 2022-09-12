Taze baba Barış Arduç kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı! O fotoğraflardaki detay sosyal medyada gündem oldu

2 yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç çifti kızlarını kucaklarına almışlardı. Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım geldi.

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2014 yılında vizyona giren Deliha filminin çekimleri sırasında tanışan ve kısa bir süre içerisinde arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay ve meslektaş sevgilisi Barış Arduç 6 yıllık büyük aşklarını 2020 yılında nikah masasına taşımışlardı.

"Olursa haber veririz" demişlerdi

İlişkileri gibi evliliklerinide gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift aile arasında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Daha önce haklarında birçok kez bebek bekledikleri iddiaları çıkan çift bebek sorularına "Bebek istiyoruz. Şu an öyle bir durum yok olursa haber veririz" diyerek yalanlamışlardı.

Kızlarının ilk fotoğrafı geldi!

İki yılın sonunda hayranlarını mutlu edecek bebek haberini geçtiğimiz aylarda veren ünlü çiftten Gupse Özay kız bebekleri olacağını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına duyurmuştu. Özay paylaşımında "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." açıklaması yapmıştı.

Ünlü çiftten 10 eylülde müjdeli haber geldi. Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çift ilk kez anne baba olma duygusunu tadarak kızlarını kucaklarına almışlardı. Barış Arduç'tan kızlarının ilk fotoğrafı geldi.

Babasıyla ilk pozu

Gupse Özay ve Barış Arduç çifti kızlarına Jan Asya ismini koyduğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı. Anlamı merak edilen Jan ismi Çerkezce'de becerikli ve azimli anlamına gelmektedir.

Taze baba Barış Arduç kızının pusetini tuttuğu eli yanağında bir fotoğrafını daha sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun kızıyla olan o pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken birçok ünlü isimden 'hayırlı olsun' yorumları aldı. İşte Barış Arduç ve kızı Jan Asya'nın o pozu...