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Ukrayna saldırdı Rus ordusu geri çekildi Çeçen lider Ramazan Kadirov akıl verdi

Ukrayna saldırdı Rus ordusu geri çekildi Çeçen lider Ramazan Kadirov akıl verdi

Çeçen lider Ramazan Kadirov Rus ordusunun acil taktik değiştirmesi gerektiğini yoksa durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin'i bilgilendireceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna’nın doğusundaki Kharkiv eyaletinde kritik bir tedarik merkezi olan İzyum’un Ukraynalılara geçmesinin ardından Rus ordusunu eleştirdi.

Kadirov, “Özel askeri operasyonla ilgili bugün veya yarın değişiklik yapılmazsa, Kremlin’e sahadaki durumu açıklamak zorunda kalacağım.” dedi.

Kadirov, “Savunma Bakanlığı’nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler” dedi.

Kadirov, bu sözleriyle Putin’in durumdan haberdar olmadığını öne sürerken, ordunun üst kademesini de üstü kapalı tehdit etti.

Kadirov, kuzeydoğu Ukrayna’daki durumla ilgili ise, “Orada adamlarımız var, bu tür durumlar için özel olarak hazırlanmış savaşçılar. 10 bin kişinin daha onlara eklenmesini bekliyoruz. En yakın zamanda Odesa’ya ulaşacağız.” ifadelerinde bulundu.

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği karşı taarruzda 3.000 kilometrekareden fazla alanı Rusya’dan geri aldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da Cumartesi günü askeri birliklerin Ukrayna'nın doğusundaki İzyum, Balakliya ve Kupiansk kasabalarından geri çekildiğini duyurmuştu.

"Askerleri toplamak için çekildik" açıklaması

Bakanlık, Izyum'daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya’daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiğini öne sürmüştü.

Arka arkaya gelen çekilme haberleri Rus milliyetçileri arasında da öfkeye neden olurken, Rus ordusu yönetimini Ukrayna savaşında nihai zaferi sağlamak için acil değişiklikler yapmaya çağırdılar.

İzyum’un düşüşü, birliklerinin Mart ayında Ukrayna’nın başkenti Kiev’den geri çekilmesinden bu yana Rusya’nın en kötü askeri yenilgisi oldu.

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