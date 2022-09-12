Ünlü noodle satıcısı Nusret Gökçe'yi taklit ettiği için tutuklandı! 'Devlet karşıtı...'

VİETNAM'daki ünlü bir noodle satıcısı, Türk şef Nusret Gökçe'yi taklit eden videosunun 'devlet karşıtı' olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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Vietnam'ın Danang kentinde noodle restoranı işleten 38 yaşındaki Bui Tuan Lam, sosyal medyada paylaştığı videosunda 'devlet karşıtı propaganda' yapmakla suçlandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada videonun iktidar partisinin ilkelerini ve politikalarını bozduğu belirtilirken, Lam'in tam olarak hangi olaydan tutuklandığı kesinlik kazanamadı.

2021 yılında Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı'nın Türk şef Nusret Gökçe'nin restoranında altın kaplama biftek yerken kameralara yakalanmasının ardından Lam'in bu videoyu yayınlaması polis tarafından gözaltına alınmasına neden oldu.

Polis tarafından yapılan açıklamada Lam'in devlet karşıtı gruplara ve sivil toplum kuruluşlarına üye olduğu ifade edildi ve daha önce de devlet liderlerine hakaret eden içeriklere karşı uyarıldığı belirtildi.