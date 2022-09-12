'Hanımağa'ya 'Hayırsever iş adamı' dolandırıcıdan şantaj! Güniz Akkuş yaşadığı şantajı anlattı

Akkuş, "Yaklaşık 2-3 yıl önce bir arkadaşım vasıtası ile bir yerde otururken Eren Şar isimli kişi ile tanıştım. Bir süre kendisi ile sohbet ettik, kendisini sürekli öven, egolu bir insandı. Bana sürekli olarak siyasi liderlerle, bürokratlarla, paşalarla ve emniyette üst düzey görevli kişilerle görüştüğünü, bunlarla arasının çok iyi olduğunu, kendisinin her türlü işi halledebilecek bir kapasitesinin olduğunu söylüyordu ve birçok önemli isimle çekilmiş fotoğrafını göstererek kendisini kanıtlamaya çalışıyordu. Bana 'Adliyede sıkıntısı olan dosyaları getirirseniz ben bunları para karşılığı çözdürebilirim, ben bunu yapabiliyorum' diyordu. Böyle konuştuğu için ben kendisine itibar etmedim ve uzun bir süre görüşmedim" dedi.