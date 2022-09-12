Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık sebebi belli oldu! O cümle her şeye noktayı koymuş

Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda giden büyük aşklarını sürpriz bir şekilde bitiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ve nişanlısı Gökhan Alkan ayrılık nedenlerini paylaşmamışlardı. Ünlü çiftin ayrılık nedeni ortaya çıktı. Bakın büyük aşk neden bitmiş...

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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi ile tanışan ve aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ve meslektaş sevgilisi Gökhan Alkan geçtiğimiz yıl Ağustos ayında evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurmuşlardı.

Evliliğe giderken ayrıldılar

Dizi setinde başlayan aşklarını evlilik yoluna sokan ünlü çiftten Gökhan Alkan aileler arasında düzenlenen bir yemekte sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklifi etmişti.

Cavadzade'nin 'evet' yanıtı üzerine yavaş yavaş düğün hazırlıklarına başlayan çift nikah tarihlerini belirlememişlerdi. Mutlu ilişkilerinde magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddiaları sonrası ünlü çift birbirlerini takipten çıkmış ve fotoğraflarını kaldırmışlardı.

'Set arkadaşıyla aşk yaşıyor' denmişti

Herkesi üzen ayrılık haberinden sonra ayrılık nedenlerini kimseyle paylaşmayan ünlü çiftten Nesrin Cavadzade hakkında Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamaya başladığı iddiaları çıkmıştı.

İddialar ünlü isimler tarafından yalanlanmıştı. Nesrin Cavadzade eski nişanlısı ile tekrardan barışma sorularına ise sessiz kalmıştı. Eski aşıkların ayrılık nedeni uzun süre sonra ortaya çıktı!

İlişkilerinde huzur kalmamış!

Yakın çevreleri tarafından duyurulan ayrılık nedeni ünlü çiftin kafa yapılarının uyuşmaması, fikir ayrılıkları nedeniyle olduğu iddia edildi. Ünlü çift son zamanlarda hayata bakış açılarındaki farklılıklar nedeniyle sık sık tartışma içerisine girdikleri için ilişkilerini bitirdikleri ve yakın çevrelerine "İlişkimizde huzur kalmadı" dedikleri iddia edildi.

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti hayranlarını büyük üzüntüye uğratan, evlilik yolunda giden ilişkilerinde ayrılık nedenleri hakkında hala bir açıklama yapmadı.