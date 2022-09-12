Vücuttaki tüm ödemi söküp atan bu mucizevi 3 çayı içtiğinizde gözlerinize inanamayacaksınız

Günlük hayatta tükettiğiniz bazı yiyecekler ve içecekler vücudunuzda ödem birikmesine yol açabilir. Vücuttan atılamayan ödem, şişkin hissetmenize ve olduğunuzdan daha kilolu görünmenize sebep olur. Ödem ve toksinlerden bitki çayları tüketerek kurtulabilirsiniz. Bu çaylar, ödeminizi söküp atacak...

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Vücudunuzda biriken ödem şişkinlik hissetmenize ve rahatsız olmanıza neden olur. Bu durum çok can sıkıcı olabilir. Ayrıca vücutta biriken ödemi dışarı atamadığınızda tartıda olduğunuzdan daha kilolu çıkabilirsiniz. Fakat dert etmeyin! Bazı bitki çaylarını düzenli tükettiğinizde vücudunuzda birikmiş olan ödemi çok kısa bir süre içinde atabilir ve eski görünümünüze kavuşabilirsiniz. Ödem söktüren bitki çaylarını sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

Ödemin oluşma sebepleri:

- Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmak

- Hareketsiz kalmak

- Çok fazla tuzlu yiyecek tüketmek

- Yeterli miktarda su içmemek

- Regl öncesi hormonal değişim

- Kullanılan bazı ilaçlar

Limon ve tarçın çayı

Limon ve tarçın kullanarak evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu bitki çayı, içeriğindeki yararlı maddeler sayesinde bağırsaklarınızı çalıştırır ve sindirim sistemininizi düzenler. Böylece vücudunuzda birikmiş olan ödem ve toksinleri çok daha kısa sürede atabilirsiniz. Ayrıca limon ve tarçın çayı düzenli bir şekilde tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına da yardımcı olur.

- 1 adet elma ve 1 adet limonu bir kabın içerisinde koyun.

- Ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın, karanfil ve karabiberi ekleyin.

- Tüm malzemeleri 2 litre suyun içerisinde kaynatın.

- Süzdükten sonra afiyetle tüketin.

Karanfil çayı

Karanfil çayı bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kabızlık sorununu ortadan kaldırır ve sindirim sistemini düzenler. Karanfil çayı bu sayede vücutta biriken ödemi kısa bir zamanda kolaylıkla atmanıza yardımcı olur. Şişkinlik sorununu ortadan kaldırır. Karanfil çayı, yavaşlayan metabolizmayı da harekete geçirir. Böylece kısa sürede kilo vermenize yardımcı olur.

- 1 buçuk su bardağı suyu kaynatın.

- Su kaynamaya başladığında 5-6 adet öğütülmüş karanfil, tarçın çubuğu ve elma kabuklarını içerisine atın.

- 5 dakika demlenmesini bekleyin.

- Ardından çayı bir fincanın içerisine süzün ve tüketin.

Zencefil çayı

Zencefil çayı, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yarımcı olur. Metabolizmayı hızlandıran etkisi sayesinde daha kısa sürede kilo vermenize destek oluyor. Zayıflamaya yardımcı olmasının yanında toksinleri vücuttan uzaklaştırıyor. Zencefil çayı sindirimi düzene soktuğu için her gün 1 fincan tüketildiğinde vücuttaki tüm ödemi söküp atıyor.

- 1 adet zencefili soyun ve 1,5 bardak suda 15 dakika boyunca kaynatın.

- Ardından süzerek içine bal ekleyin.

- Her gün 1 fincan tüketin.