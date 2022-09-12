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Gasperini'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler

Gasperini'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler

Atalanta'nın Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ligin 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Cremonese maçı sonrası açıklamalarda bulunurken "Merih Demiral bir savaşçı, Kendini önemli hissediyorsa takım için sahada her şeyini verir." dedi.

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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ligin 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Cremonese maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadelede takımının tek golünü kaydeden Milli futbolcu Merih Demiral'a övgü dolu sözler söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Merih Demiral bir savaşçı, her zaman kendine güven duymalı. Kendini önemli hissediyorsa takım için sahada her şeyini verir. Ancak bu tüm takımı ilgilendiriyor. Sahada iyi olmak isteyen bir çok oyuncum var" dedi.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Massimiliano Alvini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi ekip Atalanta'nın golü 74. dakikada Merih Demiral'dan gelmişti. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Milli futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetmeyi başardı. 

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih Demiral, gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri çekmeyi başarmış, İtalyan ekibi ise sezon başında başarılı stoperin bonservisini Juventus'tan almıştı. 

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