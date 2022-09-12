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Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılı heyecanı

Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim yılı heyecanı

Yeni Eğitim ve Öğretim yılı başladı. Hem öğretmenler, hem servisler, hem de veliler herkes çocuklarını okula yetiştirebilmek için bir telaş içerisindeydi. Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu’da da 407 öğrenci ile birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başladı.

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Tüm yurtta yeni eğitim ve öğretim heyecanı başladığı gibi Diyarbakır'da da 2 bin 245 okulda 18 bin 589 derslikte 470 bin 99 öğrenci ve 26 bin 177 öğretmenle birlikte eğitim öğretim yılı başladı.

Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılına başlayan ve ilk mezunlarını veren Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu’nda da 407 öğrenci ile birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başladı.

Öğrencilere Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu kaynak kitaplarını dağıttı.

Kentte okulların açılmasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü geniş kapsamlı görev yaparken okullarda da öğrencilerin iyi ve güvenli eğitim alması için tüm kurumlar ile birlikte çalışma yapıldı.

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