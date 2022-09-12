Çayı boş içmeyenlere şipşak hazır un kurabiyesi tarifi! Her yiyen hazır mı diye soruyor

Gün içinde en çok tüketilen atıştırmalık türler arasında yer alan kurabiyeler, özellikle çocuklu ailelerin evinde sürekli bulunan yiyecektir. İşte çayın yanında mükemmel uyum sağlayan pratik un kurabiyesi tarifi.

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Genellikle öğlen çayın yanında tüketilen aperatiflerin başından kurabiyeler geliyor. Birçok farkı türü olan kurabiyeler başta çocuklu aileler olmak üzere her evde mutlaka dolabın bir köşesinde bulunan gıdalar arasında yer bulunuyor.

İşte mideniz kazındığında veya ağzınızı tatlandırmak istediğinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve yiyebileceğiniz pratik un kurabiyesi malzemeleri ve tarifi.

Un kurabiyesi tarifi için malzemeler

1 adet yumurta

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

5 yemek kaşığı buğday nişastası

Servisi için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Un kurabiyesi tarifinin püf noktası

Kurabiyelere daha rahat şekil vermek ve pişerken yayılmalarını önlemek için; hamuru buzdolabında daha uzun süre bekletebilirsiniz.

Un kurabiyesi tarifi nasıl yapılır?

200 gram oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağını derin bir yoğurma kasesine dökün.

Üstüne 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam olana dek çırpın.

1 su bardağı pudra şekeri, 5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 3 su bardağı unu yavaş yavaş içerisine ekleyin.

Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Kurabiye hamurundan büyükçe bir parça koparın ve tezgahın üzerinde yuvarlayarak 2 parmak kalınlığında rulo haline getirin.

Bu rulonun kenar kısımlarını kesin. Sonrasında üzerinden çatal yardımıyla geçerek şekil verin.

Bıçak ile 3 parmak genişliğinde parçalar koparın ve fırın tepsisine aktarın.

Sonrasında üzerleri hafif kızarıp renk alana dek önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

Kurabiyeler soğuttuktan sonra pudra şekeri eleyin.

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