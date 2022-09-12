Türkiye'yi 5 kez sorunsuz dolaştı! 160 km hız yapıyor, Milli Tren'de sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor. Gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilecek. Yıl sonunda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

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2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.

Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı.

Test raylarında 10 bin km yol yaparak Türkiye'yi 5 kez dolaşmış oldu

Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor. Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye’yi yaklaşık 5 kez dolaştı.

500’ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, şimdiye kadar 3 set aracın tamamlandığını ve seri üretimin devam ettiğini ifade ederek son gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

"Türkiye’yi 5 defa kat ettik"

Milli elektrikli trenin yapım aşamalarından söz eden TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, “Bu aracın maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu araçla tam 10 bin kilometre yol yaptık. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye’yi 5 defa kat ettik yani. Zaten aracımız raylarda ama yılsonunda inşallah çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Şuana kadar 3 setimiz tamamlandı ve seri üretimimiz devam ediyor. Şimdiye kadar 30’a yakın Milli Tren için gövde ürettik. Yani bu demektir ki 6 dizilik gövde üretimi tamamlandı, hala üretim devam ediyor. Milli Trende duraksama yok. Test aşamalarını gerçekleştirdiğimiz trenimiz 160 kilometre hıza toplamda 153 saniyede ulaşıyor. Ve standartlar gereği maksimum hızını sıfıra bin metre mesafede düşürebiliyor. Trenimizde son testler yapılıyor, 3 aylık süreç içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve yetkinlikten yararlanılarak, söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.