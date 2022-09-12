İranlı mimara Türkiye'de ilginç siparişler! Gülerek anlattı: Yatak odasına kafes istedi

8 senedir Türkiye'de: İranlı mimar, kendisine müşterileri tarafından iletilen en garip istekleri de sıraladı. Arash, "Yaklaşık 8 senedir hem İran'da hem de Türkiye'de ofisim var. Yaklaşık 28 kişilik ekibimle hep birlikte çalışıyoruz. 96 projeye imza attık; Türkiye'de, İstanbul'da, Bodrum'da ve İzmir'de projelerimiz oldu. İran'da da otel ve restoran üzerine güzel projelere imza attık. İran ve Türkiye'nin kültürü bence birbirine çok yakın." dedi.