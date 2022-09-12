İranlı mimara Türkiye'de ilginç siparişler! Gülerek anlattı: Yatak odasına kafes istedi
TÜRKİYE'de yaşayan İranlı iç mimar 28 kişilik ekibiyle bugüne dek 98 proje gerçekleştirdi. 8 yıldır Türkiye'de olan İranlı mimar, kendisine gelen ilginç siparişleri gülerek anlattı.
Türkiye'de yaşayan İranlı ünlü iç mimar Bahar Arash, İran ve Türk mimarisinin birbirine benzediğini ve projelerini bu benzerlikleri baz alarak hayata geçirdiğini anlattı.
8 senedir Türkiye'de: İranlı mimar, kendisine müşterileri tarafından iletilen en garip istekleri de sıraladı. Arash, "Yaklaşık 8 senedir hem İran'da hem de Türkiye'de ofisim var. Yaklaşık 28 kişilik ekibimle hep birlikte çalışıyoruz. 96 projeye imza attık; Türkiye'de, İstanbul'da, Bodrum'da ve İzmir'de projelerimiz oldu. İran'da da otel ve restoran üzerine güzel projelere imza attık. İran ve Türkiye'nin kültürü bence birbirine çok yakın." dedi.
Bu yılın mimari modasını değerlendirdi
Bu yılın mimari modasını yorumlayan Arash, "Son dönem Türk mimarisi güncelleşti. Geçtiğimiz her yıl her şey farklı oluyor. Bazen saten kumaşlar ön planda olurken bazen farklı kumaşlar öne çıkıyor. Bizler de mimar olarak hepsini bütünleştirip, parçaları bir araya getirip güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu senenin öne çıkan kumaşı satendi.
"Ev bir makine gibidir"
-Ama bu parçaları detaylı ve zeka ortaya koyarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü bunların tekrarı biraz yorucu oluyor. Her sene de moda değiştiği için bunlara detaylıca çalışmamız gerekiyor. Aslında ev bir makine gibidir. Biz de müşterinin istediği makinenin tuşlarını ona göre ayarlıyoruz.