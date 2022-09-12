İbrahim Çelikkol'dan gönülleri fethedecek hamle! Eski eşine dudakları uçuklatan jestte bulundu

5 yıllık eşi Mihe Mutlu ile geçtiğimiz aylarda ayrılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol eski eşine beklenmedik bir jest yaptı. Yapılan jestteki para miktarı dudakları uçuklattı.

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Merhamet, Siyah Beyaz Aşk, Kördüğüm gibi birçok ünlü dizide rol alan Türk televizyonunun ünlü oyuncusu İbrahim Çelikkol son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlarda hayranları ile buluşmuştu.

Büyük aşklarına nazar değdi

Ardından Birce Akalay ile tekrardan başrol paylaşarak Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu dizisinde oynayan ünlü oyuncu 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Mihre Mutlu ile gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturmuş ve mutluluğa evet demişti.

Büyük aşklarıyla herkesi kendilerine hayran bırakan çiftin büyük aşklarına nazar değmiş ve çift beş yıllık evli olan ve Ali adından bir erkek çocukları bulunan çift geçtiğimiz mayıs ayında açıklamadıkları nedenlerden dolayı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Dudak uçuklatan nafaka!

Uzun süre evliliklerini kurtarmak için çabalayan çiftin geçtiğimiz haftalarda boşanma protokolü ortaya çıkmıştı. Oğulları Ali'nin velayetinin Mihre Mutlu'da olacağı ile başlayan protokolde İbrahim Çelikkol'un oğlu için 9 bin 500 TL nafaka vereceği, ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.

Çifte ait Beykoz Riva'daki gayrimenkulün yüzde 50 hissesini Mihre Çelikkol 5 milyon lira karşılığı İbrahim Çelikkol'a devredecek. İbrahim Çelikkol'un ortağı olduğu şirkete ait olan araç ise Mihre Çelikkol adına devredileceğini içeren maddeler vardı.

Eski eşine şaşkına uğratan jest

Kısa süre önce Birce Akalay ile çıktığı tatillerden dolayı adı aşk iddialarına karışan ve daha sonra iddiaları reddeden İbrahim Çelikkol'dan arkadaş kalarak ayrıldığı eski eşi Mihre Mutlu'ya dudak uçuklatan bir jest geldi.

Evden ayrılıp annesinin yanına taşınan ünlü oyuncu iddialara göre şimdilerde araları bozuk olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftine 70 bin TL'ye kiraya verdiği Riva Konaklarındaki evi oğlunun annesi, eski eşi Mihre Çelikkol'a bırakmış.