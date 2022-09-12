AK Parti MKYK olağanüstü toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu...

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AK Parti'de olağanüstü toplantı... AK Parti MKYK'sı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı, saat 16.20'de başladı.

Toplantı daha önceden ian edilmediği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında da böyle bir toplantı gözükmüyordu.

Parti genel merkezindeki kritik toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.