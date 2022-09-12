Sizden görüp herkes yapacak! Erikli turta tarifi, elmalının papucunu dama attı

Hazırlanışı kolay, yemesi aşırı zevkli, tadı damaklarda kalan bu turtanın tarifini herkes merak ediyor. Erikleri yiyebileceğiniz en güzel haliyle erikli kurabiye tarifini tarif defterlerinizde favorileriniz arasına eklemeyi ihmal etmeyin. Çok sevilen erikli turta tarifini sizler için derledik...

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Erikli turta tarifi

Çayın, kahvenin yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız erikli turta tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli erikli turtaya doyabilirsiniz. Ağızda dağılan hamuruyla, muhteşem dokusu ve yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu erikli turtayı yerken burnunuza gelen erik kokularıyla, adeta bir erik bahçesinde gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday olan o meşhur erikli turta tarifi...

Erikli turta için malzemeler:

- 1 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- 7 yemek kaşığı yoğurt

- 2 kahve fincanı pudra şekeri

- 2 kahve fincanı zeytinyağı

- 1 kahve fincanı mısır nişastası

- 5 su bardağına yakın un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

İç harcı için:

- 12 adet mürdüm eriği

- Yarım çay bardağı şeker

- 1 çay kaşığının ucuyla tarçın

Üzeri için:

- Pudra şekeri

Erikli turta yapılışı:

-Erikli tutayı yapmaya önce iç harcından başlayın. İç harcını hazırlamak için, çekirdeklerini ayıkladığınız erikleri rondodan geçirin.

- Daha sonra şekerle birlikte bir kaba alıp ara sıra karıştırarak pişirmeye bırakın. Hafif suyunu çekince tarçını da ekleyip altını kapatarak dinlendirin.

- Turta hamuru için un ve kabartma tozu hariç diğer malzemeleri bir kabın içine alarak karıştırın.

- Ununu ve kabartma tozunu da kontrollü bir şekilde ilave ederek sert olmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

- Hamuru tezgaha alarak, biri büyük biri küçük olacak şekilde iki parçaya bölün. Büyük hamuru tepsiden biraz büyük olacak şekilde açın.

- Büyük boy borcam alıp içini yağlayarak açtığınız hamuru yerleştirin.

- İçine çatalla delikler açarak erikli harcı her yere eşit miktarda dağıtın.

- Küçük hamurdan şeritler yaparak turtanın üzerini kafes şeklinde kapatın.

- Hamurun kenarlarını üste katlayıp 180 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

- Pişen turtayı, soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun...