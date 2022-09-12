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CHP yöneticisine 'terör' soruşturması! 'Diyarbakır Türkiye Kürdistanı'nda bir şehir' demişti

CHP yöneticisine 'terör' soruşturması! 'Diyarbakır Türkiye Kürdistanı'nda bir şehir' demişti

“Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz” diyen CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP yöneticisi Bilek’in “Anadilde eğitim bir insani haktır. CHP’nin iktidar olması durumunda da gerekli adım atılacak” de demişti.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in “HDP'ye bakanlık verilebilir” çıkışının ardından başlayan tartışmadan sonra şimdi de CHP’nin kritik kurumu Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.  CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP Diyarbakır Olağanüstü Kongresi’nde Barzani'nin yayın organı Rudaw'a röportaj verdi. Nevaf Bilek, Diyarbakır için “Türkiye Kürdistan’ının tarihi şehri” ifadesini kullandı. 

Türkiye Kürdistan’ında önemli bir şehir

CHP Diyarbakır Olağanüstü Kongresi seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını dileyen Nevaf Bilek şunları söyledi:  “Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt’liyim ve Diyarbakır’ı iyi tanıyorum.”

Anadilde eğitimi getireceğiz

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’in röportajındaki bir başka dikkat çeken konu ise anadilde eğitim oldu. “Anadilde eğitim bir insani haktır” diyen Nevaf Bilek, şu açıklamayı yaptı:  “Anadilde eğitim açısından İstanbul, Mersin gibi bizim büyükşehir belediyelerinde eğitim veriliyor. Anadilde eğitim için anayasa değişikliği gerekiyor. CHP’nin iktidar olması durumunda da gerekli adım atılacak.”

CHP Parti Meclisi üyesine terör soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz" ifadelerini kullanan Nevaf Bilek hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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