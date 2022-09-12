Kısa boylu kadınları en az 15 santim uzun gösterecek kombin önerileri

Kısa boylu kadınları olduklarından daha uzun gösteren kıyafet tüyolarını sizler için derledik. Pantolon, elbise, renk, desen, ayakkabı seçerken kısa boylu kadınlar nelere dikkat etmeli, hangi kombinlerden kaçınmalı? İşte yanıtlar...

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Boyunuz kısaysa ve kıyafet seçerken kararsızlıklar yaşıyorsanız sizin için renklerden, bel ve paça boyuna kadar ideal parçalara ilişkin detayları derledik. Öncelikle kişinin kısa yada uzun olması şık görünmesi için yeterli bir kıstas değildir. Önemli olan bedene uygun seçimler yapmaktır. İşe kendinizi, zevklerini ve bedeninizi tanıyarak başlayın. Ardından da sizin için hazırladığımız kısa boylu kadınlar nasıl giyinmeli detaylarına bir göz atın.

Büyük desenlerden kaçının

Büyük desenli kıyafetler insanları olduğundan daha kısa gösterir. Bu nedenle büyük desenler, çiçek vs. baskılarının olduğun kıyafetlerin kullanmayın. İlle de desenli kıyafet alacaksanız aşırı karışık olmaması konusunda dikkatli olun.

Uzun elbise giyebilirsiniz ama...

Kısa boylu kadınların uzun elbise giymemesi gerektiği yönündeki moda anlayışı çoktan geride kaldı. Boyunuz kısa da olsa uzun elbise giyebilirsiniz ancak bileklerinizin görünür olduğundan emin olun. Bilekleri kapatacak kadar uzun elbiseler sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir.

Yüksel belli pantolonlar ve jeanler

Yüksek belli her şey sizi olduğunuzdan uzun gösterir. Ancak yüksek bel tercihi yaparken vücudunuzun bütününe odaklanın. Seçtiğiniz her yüksek belli parça üzerinizde iyi görünmeyebilir. Doğru formu bulduğunuzdan emin olun.

Nasıl bir ayakkabı tercih edilmeli?

Ayakkabı seçiminde bilekten bağlı, kelepçeli formlardan kaçının. Bu bilek boyunuzu kısaltacağınızdan olduğunuzdan daha kısa görünürsünüz. Sivri burunlu ayakkabılar sizin için iyi birer tercih olabilir. Ayrıca ten renginize uygun ayakkabılar sizin için çok daha iyi. Ayrıca topuk boyuna da dikkat. Boyunuz daha uzun görünsün diye aşırı yüksek topuklar giymekten kaçının. Üzerinde durmakta zorlanacağınız yükseklikteki topuklar kötü görünmenize neden olur. Topuk boyu ve formunun size uygun ebatlarda olduğundan emin olun.

Aksesuarlarda minimal olun

Aşırı büyük formdaki aksesuarlar sizin için uygun olmayabilir. Büyük çantalar, büyük kemerler sizin vücut tipiniz için uygun bir görünüm yaratmayabilir. Bunların yerine daha minimal formları tercih edin.

Paça boyları nasıl olmalı?

Pantolon paçalarının aşırı kısa olmasından kaçının. Bilekleri hafif ortada bırakan boyların dışında ayakkabılarınızın üzerine dökülecek kadar uzun formları tercih edin. İspanyol paçalar da kısa boylu kadınlar için en ideal tercihlerden olabilir. Kısa boylu kadınlar saçlarını aşırı uzatmamalı ve kabarık formlardan uzak durmalı. Omuz hizası ve üstü boylardaki saçlar sizi olduğunuzdan daha uzun gösterir. ağlı.