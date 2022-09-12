CNN'nin dünyaca ünlü ilk ana haber anchormanı Bernard Shaw hayatını kaybetti

CNN yayına geçtiğinde ilk ana haber bültenini sunan ünlü anchorman Bernard Shaw 82 yaşında hayatını kaybetti. CNN 1980 yılında yayına başladığında ilk ana haber sunucu isim olan Bernard Shaw, 2001'de emekli olmuştu.

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CNN'in ilk anchorman'i olan ünlü televizyoncu ve haber spikeri Bernard Shaw, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Shaw'ın zatürre nedeniyle Washington'daki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken ölüm nedeninin kovid-19'la bir ilgisi olmadığının altı çizildi. CNN 1980 yılında yayına başladığında ilk ana haber sunucu isim olan Bernard Shaw, 2001'de emekli olmuştu.

"Birçok tarihe geçmiş haberi 20 yıl boyunca o sundu"

CNN CEO'su Chris Licht, yaptığı açıklamada "Meslektaşımız Bernard Shaw hayatını kaybetti. CNN'in Haziran 1980'deki lansmanında Washington'daki haber sunucumuz oydu. Başkanlık seçimlerinden, Birinci Körfez Savaşı'nın ikonik haberlerine kadar birçok tarihe geçmiş haberi 20 yıl boyunca o sundu. CNN'den ayrıldıktan sonra bile ailemizin bir üyesi olmaya devam etti" dedi.

Bernard Shaw kimdir?

Shaw, 22 Mayıs 1940'ta Illinois, Chicago'da doğmuştu. Babası bir demiryolu çalışanı annesi ise ressam ve kahyaydı. Shaw, 1959 ile 1963 yılları arasında Amerikan deniz piyadesi olarak orduda yer aldı. 1966'da Illinois Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdi. CNN'deyken birçok tarihi olayı izleyicilerine aktardı. bunların arasında Körfez Savaşı, Tiananmen Meydanı'ndaki öğrenci isyanı, Prenses Diana'nın ölümü ve 2000 ABD Başkanlık seçimleri öne çıktı. CNN'e katılmadan önce CBS ve ABC'de de çalışan Shaw, yeni gazetecilere hayallerinin peşinden gitmeyi tavsiye etmişti.