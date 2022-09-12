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Otobüste rezalet görüntü! Cinsel ilişkiye giren çifte yolcu tepki gösterdi

Otobüste rezalet görüntü! Cinsel ilişkiye giren çifte yolcu tepki gösterdi

AVUSTRALYA'da bir çift, otobüste cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Rezil davranış otobüsün önünde oturan bir yolcunun tepki göstermesiyle son bulurken iki rezilden biri 'evsizim' savunması yaptı.

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Avustralya’nın Melbourne kentinde çekilen rezalet görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Kentte bir banliyö otobüsünün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girdiği görülen çift ve onları engellemek için bağıran yolcunun anları kaydedildi. Çiftin, kendilerini savunmak için söyledikleri ise herkesi şoke etti.

Çift, kimseye aldırmadan otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girerken, ön kısımda oturan bir yolcu onları durdurmak için olayı videoya kaydederek küfürlü bir biçimde çifte ‘Otobüste bunu yapamazsınız’ diye bağırıyor.

"Umurumda değil"

Tepkiler üzerine adam ayağı kalkarken, evsiz olduklarını ve otizmli olduğunu söylüyor. Bunun üzerine sinirli olan yolcu, “Evsiz olman veya otizmli olman umurumda değil. Otobüste seks yapamazsın." diye bağırıyor.

"Ben de otizmliyim ama..."

Olaya çok sayıda internet kullanıcısından tepki geldi. Bir Twitter kullanıcısı, “Ben de otizmliyim ama hayatımda böyle bir şey yapmadım’ ifadelerinde bulunurken bir diğeri ise, “Otizmliyim diyerek çocukların önünde bunu yapamazsın” yazdı. Birçok kişi adamın otizminin bahane ettiğini muhtemelen böyle bir rahatsızlığı bile olmadığını söyledi.

Avustralya yasalarına göre, kasten veya müstehcen maruz kalma nedeniyle cezai işlem başlatılabiliyor ve suçlular iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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