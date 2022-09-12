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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inden yeni dizi müjdesi! Ulaş Tuna Astepe'nin rolü çok şaşırtacak

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inden yeni dizi müjdesi! Ulaş Tuna Astepe'nin rolü çok şaşırtacak

Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi belli oldu. Yeni rolüyle herkesi dumur edecek.

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Karadayı, Rüya gibi birçok ünlü dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı 'Tahir' karakteri ile adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.

Yeni dizisindeki rolü şaşırttı!

Son olarak TRT1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan ile başrol paylaşan ünlü oyuncu dizideki başarılı performansıyla dizinin seyircilerinden tam not almıştı. Sezon finaline giren dizinin ikinci sezonunda rol almayacağını açıklayan ünlü oyuncu hayranlarını üzmüştü.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun ekranlara dönmek için kamera karşısına geçeceği yeni dizisi belli oldu. Ulaş Tuna Astepe dijital dizi platformu Netflix'in Amerikan yapımı dizisi New Amsterdam dizisinin yerli uyarlamasında rol alacak.

Başhekimi oynayacak

İstanbul'un köklü hastanesi Hisarönü hastanesine atanan genç başhekim Barış Güvener ve hastanedekilerin değişen hayatını anlatacak olan dizide Ulaş Tuna Astepe Başhekim Barış Günener karakterine hayat verecek.

Son zamanlarda reyting rekorlarının sahibi olan hastane temalı diziler arasında dikkat çekeceği düşünülen dizide oyuncu kadrosu netlik kazanmaya başladı. Dizinin yerli uyarlanmasının adı ise 'Hayat Bugün' olacak.

"Hepimizin ihtiyacı olan gücü verecek"

Yapımcılığını  O3 Medya'nın üstlendiği dizide Ulaş Tuna Astepe'ye Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Şerif Erol ve Hande Doğandemir gibi ünlü oyuncular eşlik edecek. Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe yeni dizisi için "Çok pozitif, hepimizin ihtiyacı olduğu gücü bize vermekte katkısı olacağını düşündüğüm bir iş. Umarım keyifle izler insanlar." açıklamalarında bulundu.

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