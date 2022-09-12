2 yufkayla börek olur mu demeyin! Su böreği tadında tava böreği parmak yediriyor

Tavada su böreği yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Muhteşem kokusunun bütün evi saracağı lezzetli mi lezzetli kolay tava böreği tarifini sizler için derledik. Kolay yapılışı sayesinde eşinize ve çocuklarınıza kısa süre içinde bayramı yaşatacaksınız. İşte tarif defterlerinize yazacağınız tavada kolay su böreği tarifi...

Abone ol

Tava böreği tarifi

Su böreği yapmaya vaktiniz yoksa üzülmeyin. Size vereceğimiz bu tarifle, hem tadı hem de görüntüsü su böreğine benzeyen ve kimsenin gerçek su böreğinden ayırt edemeyeceği o böreği bir çırpıda yapacaksınız. Tavada kolay su böreğini yaptığınızda mutfaktan çıkan kokuyu duyan komşularınız kapınıza gelecek, günlerinizin ise vazgeçilmezi olacak... Eşiniz yatağından kalkıp mutfağa gelecek, tok karınları bile acıktırcak bu tavada kolay su böreği sizi günün kahramanı yapacak. Hızlı ve kolay hazırlanışıyla ise çabucak yapıp, açlıktan kazınan midelere bayram ettireceksiniz. Tava böreği tarifini, tarif defterinize eklemeyi ihmal etmeyin.

Tava böreği için malzemeler:

- 3 adet yufka

- 1/2 (yarım) su bardağı süt veya 5-6 yemek kaşığı yoğurt

- 1 adet yumurta

- 1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

İçi için:

- Beyaz peynir

- Kaşar peyniri

- İsteğe bağlı maydanoz

Tava böreği yapılışı:

- Öncelikle teflon tavayı 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.

- Bir kasede yoğurt veya süt, yumurta ve sıvı yağı çatalla iyice çırpın.

- Bir yufkayı kenarları yanlardan sarkacak şekilde tavaya dikkatlice serin. (En son aşamada kenarlardan sarkan kısmı böreğin üzerine kapataksınız)

- Yarım yufkayı elinizle iri parçalar kopararak (10 cm’lik parçalar olabilir, küçük olmasın) tavaya gelişi güzel yerleştirin.

- Üzerine yoğurtlu sosun yarı kadar bir miktarını gezdirin.

- Üzerine bir yarım yufka daha parçalayın ve üzerine ufalamış olduğunuz beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri ve eğer seviyorsanız kıyılmış maydanoz serpin. (Miktarlarını istediğiniz kadar koyun)

- Kalan yufkanın yarısını da elinizle parçalayarak ilave ettiğiniz iç harcın üzerine dizin ve hepsinin üzerine yoğurtlu sosun kalan yarısını boşaltın ve kalan yarım yufkayı da parçalayın.

- Kenarlardan sarkan yufkayı da elinizle büzüştürerek böreğin üzerine serip kapatın.

- En büyük ocağı en kısık ayara alın ve böreği hazırladığınız tavayı ocağa koyun. 5-6 dakika sonra kenarından hafif kaldırarak, alt kısmının kızarıp kızarmadığını kontrol edin.

- Kızardığında tavanın üzerine büyük bir servis tabağı veya tepsi yardımıyla kapatıp alt üst ederek böreği servis tabağına alın.

- Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökün ve böreği servis tabağından yavaşça sıyırarak tavaya koyun. Çevirdiğiniz diğer kısmı da kızardığında servis tabağına alın.

- Ilıdığında üçgen olarak dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...