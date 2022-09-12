Selin Ciğerci'nin silikonları eridi son halini gören şok geçirdi! Kocası görse tanımaz "eser kalmamış"

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan fenomen Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra ile ikinci defa boşanmıştı. Eşiyle ayrılan Ciğerci yaptırdığı estetikleri eritiyor!

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Sosyal medyada 'Bebek Okan' adıyla bilinen internet fenomeni Selin Ciğerci 2017 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş ve hayatını baştan sona değiştirmişti. Cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından aradığı aşkı da bulan ünlü isim futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşamaya başlamış ve 2019 yılında nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' demişti.

Selin Ciğerci ikinci şansta aldatıldı

3 yıllık mutlu evliliklerinde bazı problemler yaşayan çift aşklarını bitirmiş geçtiğimiz yıl eylül ayında ayrılmıştı. Ayrılığa dayanamayan çift 4 ayın sonunda tekrardan aşklarına devam etmiş ve tekrardan nikah masasına oturmuştu.

Fakat çiftin aşklarına verdiği ikinci şans da ihanet iddiaları nedeniyle bitti. Bir kez daha boşanmak için mahkemeye başvuran ünlü çiftten eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci'yi aldattığı bir sosyal medya fenomeniyle yazıştığı ortaya çıkmıştı. Çift temmuz ayında ikinci evliliklerini bitirmişti.

Yeni aşkı basketbolcu çıktı!

Ayrılığın ardından hayatına kararlı bir şekilde devam eden fenomen Selin Ciğerci'nin adı Giuseppe Ranieri adlı İtalyan bir yakışıklı ile aşk iddialarına karışmıştı. Ardından bir basketbolcu ile aşk yaşadığı iddia edilen Ciğerci katıldığı bir programda aşk iddialarını doğrulamıştı.

İsmini açıklamadığı yeni sevgilisi ile gündemlerden düşmeyen Ciğerci şimdilerde yeni estetikleriyle gündeme geldi. Boşanmanın ardından 15 kilo veren Ciğerci yüzündeki bazı dolguları eritmiş ve göz çevresine çeşitli estetikler yaptırmıştı.

Dolgularını eritti

Yeniden estetik yaptıran Selin Ciğerci bu defa dolgularını erittiğini açıkladı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Doldular eritildi, küçük küçük yeni şeyler yapıldı. Çenem daha çok küçüldü, dudaklarımı fark ediyorsunuz zaten... Benim aşkım ne zaman Türkiye'ye gelse mutlaka görüşmek istiyorum. Ayda 1 İstanbul'da. Buradan Azerbaycan'a selam olsun, kocaman öpüyorum" notuyla geçirdiği operasyonları sevenleriyle paylaştı.