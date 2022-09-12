Saba Tümer'den yaş algılarını kıran paylaşım! Görenler dekoltesinden gözlerini alamadı

Ekranların sevilen ismi, güzel sunucu ve oyuncu Saba Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı dekolteli paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Attığı kahkahalar ile sık sık gündeme gelen ve gülüşüyle herkesi neşelendiren 51 yaşındaki sunucu ve gazeteci Saba Tümer, yıllarca sunumunu üstlendiği programlarla ekranların en sevilen yüzlerinden biri oldu. Birçok ödülü bulunan güzel sunucu Tümer, son zamanlarda sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Paylaşımıyla hayran bıraktı

Saba Tümer son olarak sosyal mesya hesabı Instagram'dan kırmızı kıyafetiyle dekolteli paylaşım yaptı.

Saba Tümer'in sevenleri, yapılan paylaşımı beğeni yağmuruna tutarken "Çok güzelsin be kadın", "Sana kırmızı çok yakışıyor" gibi yorumlarında bulundular.

İşte Saba Tümer'in o paylaşımı:

Usta sunucu Saba Tümer, yıllar içerisinde birçok programın sunuculuğunu üstlendi.

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunan Saba Tümer'in oldukça fazla seveni bulumuyor.

Saba Tümer kimdir?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'de doğdu. İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulunda okudu. Özel İzmir Fatih Lisesinden mezun olmasının ardından Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Okuldan mezun olduktan sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.

Bir süre Ege TV'de çalıştıktan sonra da 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar kaleme aldı.

NTV'den Show TV'ye geçiş yaptı ve bir süre dış haberler sorumlusu olarak görev aldı. Sonrasında SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Show TV'ye geri döndü ve Saba Tümer'le Bu Gece isimli programı sunmaya başladı. Belli bir süre gece haberlerini sunmaya devam ederken Haber Makinası adlı programda yer aldı ve aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını sunuculuğunu yaptı.

Saba Tümer, Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programının sunuculuğunu üstlendi. 31 Mart 2008 itibarıyla HaberTürk'te Saba Tümer'le Bu Gece isimli haber programının sunuculuğunda yeniden göreve başladı. Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu yaptı. Sonrasında Saba Tümer'le Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye geri döndü. Saba Tümer gece programını haftada bire indirdi 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'ü sunmaya başladı. 2015-2016 yıllarında tv8 ekranlarında Saba ile Oyuna Geldik adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.