Kaan Boşnak'ın eşi itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü! Ünlü şarkıcı eşi ve bir yaşındaki oğluna şiddet uyguluyormuş

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun solisti Kaan Boşnak'ın iki yıllık eşi Ceylan Torun, boşanma aşamasında olduğu eşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına uğrattı. Meğer Boşnak karısı ve çocuğuna şiddet uyguluyormuş

Abone ol

2011 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunu kuran ve müzik kariyerine başlayan şarkıcı Kaan Boşnak bir dönem özel hayatıyla sosyal medyada en fazla konuşulan ünlü isimler arasında yer alıyordu.

Evlendiği yıl aldatmıştı

Uzun süredir reklamcı ve organizatör Başak Ceylan Torun ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı bir küs bir barışık olduğu sevgilisiyle 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.

Evliliklerinden kısa bir süre sonra ise Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ın başka kadınlarla olan cinsel içerikli mesajları eşi Ceylan Torun tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

Hem eşine hem oğluna şiddet iddiaları!

Magazin gündemini sarsan bu olaylardan sonra ikili evliliklerine devam etmişti. Ünlü çiftin geçtiğimiz yıl Ali Kutluhan adında bir oğulları olmuştu. Ceylan Torun şimdilerde sosyal medya hesabından oğlu ve kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemlere bomba gibi düştü.

Başak Ceylan Torun boşanma aşamasında olduğu şarkıcı eşi hakkında tehdit mesajları alan bir kişi tarafından kendisine gönderilen mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak aldatıldığını, hem kendisinin hem de henüz yeni bir yaşına giren oğlunun şiddet gördüğünü açıkladı.

Eşi hukuki süreci başlattı

Ünlü isim paylaşımına "Hem aldatılıyor hem şiddete uğruyorum. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş" notunu ekledi. Ardından bir açıklama daha yapan Torun "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" diyerek hukuki bir sürece girdiğini söyledi.