Dursun Özbek canlı yayında transferin detaylarını açıkladı! İşte Icardi için ödenecek rakamlar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi transferinin detaylarını GS TV'deki canlı yayında anlattı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaz transfer döneminde çok konuşulan transferler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Ben Galatasaray'a bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği başka bir transfer dönemi hatırlamıyorum" derken, "Galatasaray, geçen seneki başarısız dönem sonucunda Avrupa'da yok. Bu bedellerle bu kadar yıldızı bir araya getirip Türk halkına bu oyuncuları seyrettirerek çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Avrupa basını bunlardan bahsediyor" diye konuştu.

Icardi transferiyle ilgili konuşan Özbek, "Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin euro, her galibiyete 3 bin euro vereceğiz. Allah aşkına bütün bunları görerek yorum yapılmasında fayda var" dedi.

Özbek, "Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık" diye konuştu.

"Geçen sene maaşların toplamı 28 milyon 600 bin euro. Bu sezon da 29 milyon 300 bin euro mertebesinde. Çok fazla bir artış göstermedik"