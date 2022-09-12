BIST 3.649
DOLAR 18,23
EURO 18,47
ALTIN 1.016,22
HABER /  SPOR

Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi.

Abone ol

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda elemeler yapıldı. Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u 8-0 yendi. Milli güreşçi, yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup etti. Rıza Kayaalp yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak. Kayaalp, altın madalyayı alması durumunda 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.
Grekoromen stil 60 kiloda ise Kerem Kamal, ilk turda Özbek Ilkhom Bakhromov'u 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda da İranlı Mehdi Seifollah Mohsen Nejad'ı gerideyken tuşla geçti. Milli güreşçi, çeyrek finalde Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan dünya şampiyonu Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 kaybetti.

Elvira Kamaloğlu, repesajda mücadele edecek
Kadınlarda 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, ilk turda son olimpiyat şampiyonu Mayu Mukaida'ya teknik üstünlükle mağlup oldu. Kamaloğlu, Mukaida finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. 62 kiloda ilk maçında İsrailli Nataliia Shafir Mazur'u teknik üstünlükle mağlup eden Yağmur Çakmak, ikinci turda Ukraynalı Ilona Prokopevniuk'a tuşla yenildi ve elendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık duyurdu: Taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu: Taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mısırları hazırlayın! İşte izlerken nefesinizi kesecek bu hafta vizyona giren filmler
Mısırları hazırlayın! İşte izlerken nefesinizi kesecek bu hafta vizyona giren filmler
AK Parti'de kritik toplantı! Ömer Çelik'ten Tunç Soyer ve Yunanistan'a çok sert tepki
AK Parti'de kritik toplantı! Ömer Çelik'ten Tunç Soyer ve Yunanistan'a çok sert tepki
Kaan Boşnak'ın eşi itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü! Ünlü şarkıcı eşi ve bir yaşındaki oğluna şiddet uyguluyormuş
Kaan Boşnak'ın eşi itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü! Ünlü şarkıcı eşi ve bir yaşındaki oğluna şiddet uyguluyormuş
Adana Demirspor Trabzonspor (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor Trabzonspor (CANLI YAYIN)
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inden yeni dizi müjdesi! Ulaş Tuna Astepe'nin rolü çok şaşırtacak
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inden yeni dizi müjdesi! Ulaş Tuna Astepe'nin rolü çok şaşırtacak
Merkez Banaksı Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş mesajlar! 'Meydan okuyoruz....'
Merkez Banaksı Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş mesajlar! 'Meydan okuyoruz....'
2 yufkayla börek olur mu demeyin! Su böreği tadında tava böreği parmak yediriyor
2 yufkayla börek olur mu demeyin! Su böreği tadında tava böreği parmak yediriyor
Türk gençleri de başvurabiliyor! AB, 35 bin kişiye ücretsiz verecek
Türk gençleri de başvurabiliyor! AB, 35 bin kişiye ücretsiz verecek
Beşiktaş Başakşehir (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Başakşehir (CANLI YAYIN)