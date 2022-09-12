Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın yenilmezlik serisine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Beşiktaş, 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir de sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Beşiktaş ilk kez yenildi

Bu sezon çıktığı 5 maçtan 1 beraberlik ve 4 galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Başakşehir mağlubiyetiyle sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Ayrıca bu sezon ligde çıktığı 6 maçı da kazanan Başakşehir, kalesinde henüz gol görmedi.

Valerien Ismael kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 88. dakikasında saha kenarından hakeme itirazlarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sarı kart gördü. Gördüğü sarı kartın ardından itirazlarını sürdüren Ismael ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir kalesini yine gole kapattı

Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

Medipol Başakşehir'in 9 gol 9 farklı oyuncudan

Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.

Turuncu-lacivertl takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.

Başakşehir, Beşiktaş karşısındaki üstünlüğünü korudu

​​​​​​​Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

40. dakikada sağ taraftan Muleka’nın ortasında Kevin N’Koudou’nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Beşiktaş’ta oyuna sonradan giren yeni transfer Nathon Redmond, sağ kanatta topla buluştu. Rakibini ekarte ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.

71. dakikada Necip’in hatalı pasında araya giren Traore, Keny’e pasını aktardı. Keny’nin pasında ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Bertrand Traore, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

89. dakikada Tayfur’un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun rövaşata vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Beşiktaş-Başakşehir ilk 11'ler:

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny.