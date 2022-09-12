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Almanya doğal gaz krizi ile karşı karşıya: 'Şebekeler çökebilir'

Almanya doğal gaz krizi ile karşı karşıya: 'Şebekeler çökebilir'

Almanya'da Rus doğal gaz arzında kesinti ve bunun tetiklediği sert fiyat artışları nedeniyle elektrikli ısıtıcı satışlarındaki artışın elektrik şebekelerinde aşırı yük oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

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Euronews'in haberine göre; Alman Enerji ve Su Hizmetleri Birliği Genel Müdürü Kerstin Andreae bir gazeteye verdiği röportajda, ucuz fiyatlı aşırı elektrik tüketen cihazların idareli kullanılmaması halinde hanelerin daha da yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Andrea bu durumun zorlanan elektrik şebekelerinde kesintilere neden olabileceğinin de altını çizdi.

Piyasa araştırmacısı GfK'nın verilerine göre, Almanlar yılın ilk yarısında 600 bin elektrikli ısıtıcı satın aldı. Bu rakam geçen yıla nispeten yüzde 35'lik bir artış anlamına geliyor.

Satış rakamları, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle gaz arzını kesebileceği ya da daha da kısıtlayabileceği korkusuyla hanelerin taşınabilir cihazlar da dahil olmak üzere elektrikli fanlı ısıtıcıları stokladığını gösteriyor. Andreae, insanların soğuk ev korkularını anladığını ancak bazı tedbirlerin "geri tepebileceğini" belirtiyor.

Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte, Rusya'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattından yapılan sevkiyatı durdurmasının ardından enerji fiyatlarının daha da artmasıyla zorlanan hane ve sanayileri destekleyeceğini açıkladı.

Alman hükümeti, bir kesinti olması durumunda ilk olarak sanayi kullanıcılarının kesintiye uğrayacağını ve hanelerin kesintilerden muaf tutulacağını taahhüt etti.

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