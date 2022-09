iOS 16 güncellemesi geliyor! Apple iOS 16'yı hangi telefonlar yükleyebilir? İşte bomba iOS 16 özellikleri...

Apple’ın iPhone, iPad ve akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi güncellemeleri bugün hayata geçiyor. Peki Apple iOS 16'yı hangi telefonlar yükleyebilir? iOS 16'da hangi özellikler yer alacak? İşte Apple’ın iPhone, iPad ve akıllı saatler için geliştirdiği iOS 16 sürümü öncesi bilmeniz gerekenler...

Şirketin Haziran ayındaki konferansında duyurulan iOS 16 ve watchOS 9 güncellemelerinin TSİ 20:00’den itibaren indirilebilmesi bekleniyor.

2017’de çıkan iPhone 8 veya daha yeni modellerindeki tüm telefonlar iOS 16'yı yükleyebilir.

2018’de çıkan Series 4 veya daha yeni modellerdeki tüm saatlere de watchOS 9'u yüklemek mümkün olacak.

İOS 16 özellikleri nelerdir?

*Kilitli ekran yeniden tasarlandı

Güncellemeyle birlikte iPhone’un kilitli ekranında daha fazla kişiselleştirme mümkün olacak.

Bildirimlerin kilit ekranındaki görünümüne de bazı değişiklikler geliyor.

Şu an kilit ekranının üst kısmında tarih, saat ve bir dizi bilgi görüntülenebiliyor.

Son işletim sistemiyle birlikte saatin yazı tipini ve rengini değiştirebilecek, tarihin yanına başka bilgiler ekleyebilecek, kalan pil yüzdesini görebilecek ve duvar kağıdını 3D efektli fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi haline getirebileceksiniz.

Birden fazla kilit ekranı hazırlamak da mümkün olacak.

*Mesajı düzeltmek ya da geri çekmek artık mümkün

Gönderdiğiniz bir mesajı yeniden düzenleyebilecek ya da geri çekebileceksiniz.

O anda mesaja yanıt veremeyecekseniz, mesajı görüntülenmemiş olarak işaretleyebileceksiniz.

iPhone'da yüzünüz veya parmak izinizle kimliğinizin doğrulandığı dijital şifreler, parola yerine internet sitelerinde, uygulamalarda ve hizmetlerde oturum açmak için kullanılabilecek.

iPhone ile önce bir QR kodunu tarayarak, ardından yüzünüz veya parmağınızla kimliğinizi doğrulayarak, markası Apple olmayan akıllı televizyon gibi ürünlere giriş yapmak da mümkün olacak.

Bu şifreler iCloud Anahtar Zinciri ile senkronize edilebilecek ve böylece iPhone'unuzu kaybederseniz veya bozarsanız da kurtarılabilecek.

*Fotoğraflarda nesneler arka plandan ayrılabilecek

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve nesneleri fotoğrafın geri kalanından ayırıp, diğer uygulamalar ya da mesajlarda paylaşabileceksiniz.

Fakat bunun için iPhone XS ya da daha yeni model bir telefonunuzun olması gerek.

Ayrıca klavyede aynı zamanda yazı yazıp, sesli kayıt gönderebileceksiniz ya da sesle emojiler ekleyebileceksiniz.

Çeviri uygulaması, metni canlı çevirmek veya fotoğraflarda metin bulmak için kamerayı kullanabilecek.

*Acil durumlar için erişim kısıtlaması

Güvenlik Kontrolü sayesinde, aile içi şiddet durumlarındaki kişilerin başkalarına verdikleri erişimi azaltmaları ve iptal etmeleri mümkün olacak.

Güvenlik Kontrolü sıfırlama sistemi ile istemediğiniz kişilerin uygulamalarınıza erişimi engelleyebiliyor, Mesajlar ile FaceTime'ı kısıtlayabiliyorsunuz.

*Saatlerde antrenman uygulaması geliştiriliyor

Saatlerde üç farklı ekran kullanmak mümkün olacak.

Aktif olarak kullandığınızda bildirimler artık ana ekranı ele geçirmeyecek, iPhone'da olduğu gibi genişletilebilen daha küçük semboller olarak görünecek.

Arka planda çalışan uygulamalar ise daha belirgin hale gelecek.

Antrenman uygulamasında da çeşitli iyileştirmeler söz konusu. Saat, adım uzunluğu, yerle temas süresi ve kalp atış hızı bölgeleri gibi daha fazla ölçümü gösterebilecek.

Koşma, bisiklete binme ve yüzme arasındaki geçişler gibi çoklu sporlar desteklenirken, gelişmiş antrenman özetleri artık daha fazla ayrıntı verecek.

Sağlık uygulaması size ilaç almanızı hatırlatabilecek.

*İOS 16 alacak modeller

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

Mini iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (second generation and later)

Son tanıtılan iPhone 14 de yeni sürümün uyumlu olduğu cihazlar arasında yerini alacak.