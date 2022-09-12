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6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçeleri ile İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illerinde vatandaşları sahte evrak ve sahte banka teminat mektuplarıyla dolandıran organize suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 14 kişilik organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit edilen 13 kişilik organize suç şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla’nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F., Y.K. isimli toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 adet tabanca ile 52 adet mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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