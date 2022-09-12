Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor: İtalyan devleri peşine düştü!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu. Adı Atletico Madrid ile anılan tecrübeli savunmacı, kariyerinin en önemli imzasını atmaya hazırlanıyor.

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Adı Atletico Madrid ile anılan tacrübeli savunmacı Çağlar Söyüncü, kariyerinin en önemli imzasını atmaya hazırlanıyor. Milli yıldız Çağlar Söyüncü, İngiltere'de kötü günler geçirmeye devam ediyor. İngiliz devi Leicester City'nin 21 milyon Euro bonservi bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli isim, takımdan ayrılmak istiyor.

"Bizim seviyemizde değil"

Menajer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, "Bizim seviyemize yakın bile değil" sözleriyle açıklamıştı. Ancak asıl sebebin, Çağlar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü.

Milli futbolcunun sosyal medya hesabından Mevlana'nın "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözüyle yaptığı paylaşım, Leicester City'de geçirdiği zor günlere bir atıf olarak yorumlanmıştı.

brendan rodgers ayrılabilir

Öte yandan Leicester City'de Brendan Rodgers'ın koltuğu sallanıyor. Özellikle son oynanan Brighton karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyet teknik direktörü zor durumda bıraktı. 6 haftada hiç galibiyet alamayan Leicester City'de Brendan Rodgers görevden alınabilir.

Süper lig'le adı anılmıştı

Çağlar Söyüncü'nün ismi transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray 'la anılmıştı ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Takımdan ayrılmayı kafaya koyan milli yıldızın, İspanyol devi Atletico Madrid ile de görüştüğü iddia edilmişti.

2 dünya devi birden...

Transfer dönemi boyunca ismi büyük takımlarla anılan yıldız isim için iki takım transfer yarışına girdi. Calciomercato'nun haberine göre İtalyan devleri Juventus ve İnter, Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

çağlar'ın geçtiğimiz sezonki performansı

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla toplamda 41 maça çıkan Söyüncü, 1 kez ağları sarsmıştı.