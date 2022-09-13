Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle: ABD destekli F-16'ları teslim aldı!

ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Abone ol

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'deki kriz devam ederken,iki ülke de askeri teçhizatlarını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'den hem asker sayısı hem de askeri teçhizat bakımından çok daha güçsüz olduğu bilinen Yunanistan, bu açığını kapatmak adına ABD ve Avrupa ülkelerinden destek istiyor.

Türkiye'nin hamlesine karşılık

Türkiye'nin 'Hayalet' ve 'Kara ölüm' adı verilen yeni SİHA'lar üreteceği şeklinde haberlerin yayılmasının ardından Yunanistan tarafının karşı hamlesi de gecikmedi.

ABD destekli F-16'ları teslim aldı

Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.

Yıl sonuna kadar sayı 6'ya çıkacak

Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.