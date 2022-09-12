Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı! Fırtına 90+4'te yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Adana Demispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 10. dakikada Kevin Rodrigues, 55. dakikada Ndiaye ve 90+4. dakikada Samet Akaydın'dan geldi. Trabzonspor'un gollerini de 36. dakikada Baksetas penaltıdan ve 84. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 10 puanda kalırken Adana Demirspor puanını 13'e yükseltti.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Adana Demirspor da deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Avcı'dan 5 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo mavili futbol takımı, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez olarak çıktı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 5. haftasında deplasmanda 1-0 yendikleri HangiKredi Ümraniyespor karşısında ilk 11'de şans verdiği Muhammet Taha Tepe, Denswil ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11 yer vermedi. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Djaniny ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karadeniz ekibinde bu futbolcular yerine Uğurcan Çakır, Hugo, Larsen, Gomez ve Umut Bozok ilk 11'de yer aldı.

Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Adana Demirspor ise geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru ilk 11 ile başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Hatayspor maçında görev verdiği Assombalonga'yı yedek kulübesinde oturturken, Tayyip Talha Sanuç ise Beşiktaş'a transfer olduğu için maçta yer almadı.

İtalyan teknik adam bu oyuncu yerine Rakitskyi'ye yer verirken Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba da Adana Demirspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Adana Demirspor’da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Adana Demirspor’da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ancak top auta gitti.

31. dakikada Trabzonspor’un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç’ı aşamadı.

35. dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi’nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez’in önünde kaldı. Gomez, Rakıtskyı’nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

41. dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Adana Demirspor’un hızlı gelişen atağında sağ kanatta topu kontrol eden Yusuf, ceza sahasına pasını gönderdi. Sağ çaprazda bulunan N’Diaye gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

63. dakikada Trabzonspor’da Larsen, sağ kanattan sol ayağıyla orta yaptı. Kale saha ön çizgisi üzerinde sol çaprazda bulunan Trezeguet’in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

66. dakikada Adana Demirspor serbest vuruş kullandı. Gökhan İnler’in kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top üst direğe de çarparak kornere çıktı.

70.dakikada Adana Demirspor’da Gökhan’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru ceza sahası içi sol çaprazında köşeye doğru vuruş yaptı. Top yandan az farkla auta çıktı.

78. dakikada Adana Demirspor’da Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uğurcan, iki hamlede topu çıkardı.

79. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahasına doğru yönelip topu ağlara gönderen Belhanda’nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

84. dakikada Trabzonspor’da Naci Ünüvar’ın topu pasının ardından ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-2

90+3. dakikada Adana Demirspor'da Trabzonspor yarı alanını geçen Samet Akaydın topu Akintola'ya aktardı. Akintola ise topu sağ kanattan bindiren Svensson'a gönderdi. Svensson'un ortasında topa dokunan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

Adana Demirspor-Trabzonspor ilk 11'ler:

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez