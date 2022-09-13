BIST 3.649
DOLAR 18,22
EURO 18,48
ALTIN 1.011,36
HABER /  GÜNCEL

Konya'da gürültü kavgasında kan aktı! Komşusunun kapısına dayandı, bıçakladı

Konya'da gürültü kavgasında kan aktı! Komşusunun kapısına dayandı, bıçakladı

KONYA’da bir kişi, "Neden gürültü yapıyorsun?" diyerek kapısına dayandığı komşusunu göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Başkaya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 1. katında oturan Mehmet B., üst komşusu Musa G.’nin gürültü yaptığı iddiasıyla üst kata çıktı. Mehmet B.'nin Musa G.’ye "Neden gürültü yapıyorsun?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mehmet B., yanındaki bıçakla komşusunu kolundan ve göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Musa G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Musa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, komşusu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İki komşu arasında uzun zamandır gürültü nedeniyle husumet olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin döküp kendini yakmaya kalktı! İkna çabaları sonuç vermedi, fıskiyeler devreye girdi
Benzin döküp kendini yakmaya kalktı! İkna çabaları sonuç vermedi, fıskiyeler devreye girdi
Yolcu otobüsünde can pazarı! Alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Yolcu otobüsünde can pazarı! Alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu
Azerbaycan-Ermenistan arasında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı!
Azerbaycan-Ermenistan arasında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı!
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle: ABD destekli F-16'ları teslim aldı!
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı hamle: ABD destekli F-16'ları teslim aldı!
Gaz akışını kesen Putin Avrupa'ya meydan okudu: "Batı bu kış donmuş olacak"
Gaz akışını kesen Putin Avrupa'ya meydan okudu: "Batı bu kış donmuş olacak"
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor: İtalyan devleri peşine düştü!
Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor: İtalyan devleri peşine düştü!
Erzincan’da cinayet: 20 bıçak darbesiyle öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi!
Erzincan’da cinayet: 20 bıçak darbesiyle öldürüldü, yakınları sinir krizi geçirdi!
Bakan Karaismailoğlu test sürüşü yaptı, müjdeyi verdi: Ekim ayında hizmete açılacak!
Bakan Karaismailoğlu test sürüşü yaptı, müjdeyi verdi: Ekim ayında hizmete açılacak!
Emre Belözoğlu'ndan taraftarları kızdıracak sözler: "Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık"
Emre Belözoğlu'ndan taraftarları kızdıracak sözler: "Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık"
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya