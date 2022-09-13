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Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz

Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, “2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız” diye konuştu.

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Trabzonspor, ligin 6.haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şunları söyledi:

“Rakibi kazandıkları için tebrik ediyorum. Oyun için planımız, rakibin baskısını kırıp, oyuna hakim olmaktı. Güzel bir frikik golü yedik. Futbolda hiçbir zaman pozisyon hatası yapmayacaksın. Geçiş pozisyonları, benim en çok dikkat ettiğim ve hala çalıştığım bir konu. Bu geçişlerden 2 gol yedik. 2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Bireysel performans ve oyun olarak çalışmamız gereken durumlar var.”

“Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız”

Avrupa Kupası’nda Macaristan’da oynanan karşılaşmada, geçişlerde yapılan hatalar nedeniyle 10 kişi kalan Ferencvaros'dan 2 gol yediklerini kaydeden Avcı, “Bugün itibarıyla bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik ama 95’inci dakikada bizim gibi bir takımın, böyle bir gol yememesi gerekiyor. Sorgulayacağız, oyuna bakacağız, bireysel performansları değerlendireceğiz. Avrupa maçı oynamamız, sakatlarımızın olmasını konuşmayacağım. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız” dedi.
Öte yandan Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz’ün sezonu kapattığını, diğer sakatların da tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

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