Kemal Kılıçdaroğlu da partili cumhurbaşkanı olacak! Seçilebilirse CHP liderliğini de bırakmayacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendini cumhurbaşkanı seçtirdi şimdi de CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kimseye bırakmamak için harekete geçti!. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en çok eleştirdiği "parti genel başkanı" düzenlemesini aynen devam ettirmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilirse CHP Genel Başkanı koltuğunu da 2 yıl süreyle bırakmayacak...

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP kulislerinde “Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse rozetini çıkarmasın, CHP’yi yönetsin” arayışından söz edildiğini yazdı. Saymaz söz konusu düşünceye destekleyen ve ona karşı çıkanların görüşlerini aktardı.

Gazeteci İsmail Saymaz, “Bu arayış partili cumhurbaşkanlığına karşı çıkan ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan CHP için çelişki olmayacak mı?” sorusuna verilen cevabı da şöyle aktardı:

Lafımızı yutmuş olacağız ama...

“Doğru, haklısınız. Lafımızı yutmuş olacağız siyaseten, farkındayım. Şu an Anayasamız partili cumhurbaşkanlığını öngörüyor. Partili cumhurbaşkanlığını anayasa değişikliğine kadar sürdürmekte hukuki bir sorun var mı? Yok. Kemal Bey’in, parlamenter sisteme dönene kadar partiye hakim olabilmesi için tepede kalması lazım. Kongre kavgaları çok yıpratır. Hem Kılıçdaroğlu’nu, hem de partiyi. Kaç genel başkan adayı var, bir düşünsenize.”

İşte Kılıçdaroğlu'nu ikna eden formül

CHP’li milletvekilinin, partili cumhurbaşkanlığının en çok iki yıl süreceğini, iki yıl sonra AKP'nin parlementer sisteme dönmeyi destekleyeceğini savunduğunu belirten Saymaz, devamında şunları yazdı:

"CHP’de, bu arayışa itiraz edenlere göre, Kılıçdaroğlu’nun ‘Olur’ demesi mümkün değil. Çünkü Kılıçdaroğlu, ilk günden beri ‘Aday olduğumda genel başkanlığı bırakırım’ görüşünü savunuyor. Ancak CHP’nin önde gelenleri ‘Seçim sürecinde kurultaya gidemeyiz’ diyerek, Kılıçdaroğlu’nu şu formüle ikna etti:

Seçim sürecinde yerine 'vekil' atayacak

CHP lideri, aday olduğunda parti meclisine dilekçe verip ‘Cumhurbaşkanı adayıyım. Bu süreçte başkanlık yetkilerini kullanmayacağım’ diyecek ve yerine bir genel başkan vekili atanacak. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanırsa ‘Partili cumhurbaşkanı olmaz’ diye istifa edecek. Arayışa karşı çıkanlara göre Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiğinde tarafsız kalması gerektiği için bir yardımcısının CHP’li olması gerekiyor.”

Kılıçdaroğlu sonrası için konuşulan üç isim

Saymaz, CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun ardından yerine gelmesi için ise şu üç ismin konuşulduğunu yazdı:

- Grup Başkanvekili Özgür Özel

- Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu...