Meteorolojiden 11 il için sarı kodu uyarı! Rize Valiliğinden sel uyarısı! Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun...

Sağanak yağış Perşembe gününe kadar sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de 11 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Rize Valiliği, bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Rize Valiliği, bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

İşte sağanak yağışın vuracağı iller

Meteoroloji'den Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Mersin, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Rize Valiliği'nden sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarının ardından Rize Valiliği, sağanak yağışın beklendiği bölge için resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, metrekareye 30-60 kilogram, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 60-90 kilogram olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanaktan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.