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Canan Karatay 90-95 yaşına kadar yaşatacak formülü verdi!

Canan Karatay 90-95 yaşına kadar yaşatacak formülü verdi!

Beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay enerjisi düşük kişilere 'doping etkisi' yapacak o formülü önerdi. Şeker tüketmenin enerji değil tam tersi halsizliğe neden olduğunu açıklayan Karatay, "Günde bir kaşık tüketirseniz doping etkisi yapıyor" diyerek önerdi... Peki, insanı 95 yaşına kadar yaşatacak formül ne?

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Prof. Dr. Canan Karatay enerji veren ve bağışıklığı artıran besinleri açıkladı. Karatay'ın sıklıkla tavsiye ettiği besinlerin başında fındık ve tereyağı geliyor. Peki Canan Karatay'a göre doping etkisi yaratan besinler neler?  Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ortalama yaşam süresi 78.6 yıl olsa da Canan Karatay, "Onu yerseniz 90-95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi. İnsanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği paylaşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, insan ömrünü uzatacak besinleri şöyle sıraladı:

Hamsiyi kızartmayın çünkü...

- Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.

Fındık ve çay çok önemli

Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

Çay en güçlü antioksidan

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum.

Kavurma 90-95 yaşına kadar yaşatır

Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

Onlardan kesinlikle uzak durun

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı.

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