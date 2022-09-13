Kültür ve Turizm Bakanlığı: Pandemi nedeniyle 608 özel tiyatrodan 503'ü kapandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de sanatsal faaliyetler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandeminin tiyatro ve sinemada yol açtığı olumsuz etkiyi açıkladı: 608 özel tiyatrodan sadece 105’i aktif durumda.

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Dünyayı 2 yıl boyunca kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin birçok ticari alanı olduğu gibi sanat dünyasını da kötü etkilediği bildirildi. Bu süreçte tiyatro ve sinema salonları faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

503 tiyatro faaliyetini durdurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 salgının, sinema ve tiyatro sektörüne etkisiyle ilgili soru önergesini verdiği cevapta, 2021 yılı itibarıyla, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 608 özel tiyatrodan sadece 105’inin aktif olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti. Buna göre 503 tiyatro faaliyetini durdurdu.

Türkiye Gazetesi'ne göre, Bakan Ersoy, pandemide sinemaya verilen destekleri de anlattı. Ersoy, sinema sektörüne toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin TL destek sağlandığını aktardı.

2021’de 159 film salonuna 15 milyon 900 bin TL maddi destek verildiğini söyleyen Ersoy, "Tiyatro ve sinema sektörüne toplam 167 milyon 920 bin TL destek sağlanmış oldu" dedi.