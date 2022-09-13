Başkentte FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca İstanbul merkezli 4 şehirde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları, sohbet adı altında örgütsel toplantı yaptıkları, HTS analiz çalışmaları sonucu bir kısmının Bylock kullandığı ve kendilerine bağlı örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına ve örgütsel toplantı yaptıklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 13 Eylül 2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

İstanbul merkezli operasyonda 12 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüpheli için yeni bir operasyon başlattı. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Isparta’da düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. 1 firari FETÖ üyesinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin örgüt içindeki faaliyetleri de ortaya çıktı.

Bazıları polis okullarına öğrenci yönlendirmiş

Aralarında örgütün gizli haberleşme programı “Bylock” kullanıcılarının da olduğu şüpheliler hakkında çeşitli itiraflar bulunuyor. Buna göre geçmiş dönemlerde yapılan operasyonlarda yakalananların itiraflarında, söz konusu 12 şüphelinin örgüt adına “himmet” adı altında para topladıkları yer alırken, bazılarının polis okullarına öğrenci yönlendirdiği, bazılarının askeri personel ile örgütsel olarak temas kuran “mahrem imam” pozisyonunda olduğu, kimisinin de FETÖ/PDY’nin “bölge yapılanması“ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Polis, öğretmen, gardiyan...

ine yakalanan şüpheliler arasında KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 1 polis memuru ve 2 öğretmen olduğu olduğu öğrenildi. Ayrıca 1 şüphelinin halen aktif şekilde “İnfaz Koruma Memuru” sıfatıyla bir cezaevinde ‘gardiyan’ olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Yakalanan 12 şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürülürken, firari 1 FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.