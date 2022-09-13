Demirtaş'tan Akşener'e sert yanıt: Siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasına tepki göstererek, "Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" dedi.

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6’lı masada yer alan CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘HDP’ye bakanlık’ tartışması ile ilgiliEdirne Cezaevi’nde tutuklu olan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da açıklamalarda bulundu.

Medyascope’ın sorularını avukatları aracılığıyla yanıtlayan Demirtaş, “Herkesin ve her kesimin eteğindeki taşları dökmesini sağladığı için iyi oldu” yorumunu yaptı.

"İncitici ve dışlayıcıdır"

Demirtaş şunları söyledi:

“Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey’in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP’ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır”

“HDP’ye bakanlık asla olmaz” diye bağıran kişilerin kayyım darbecilerinden ne farkı var?” diyen Demirtaş soruya yanıtına şöyle devam etti:

“HDP’ye yok” diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.”

"Önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor"

Demirtaş Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin ise “Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor” mesajını verdi.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, iktidar olmaları halinde “HDP’ye de bakanlık verilebileceği” açıklaması, İYİ Parti’nin çok sert tepkisine neden olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’ye karşı tutumunu “HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz” sözleriyle dile getirmişti.