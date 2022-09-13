Eşine şiddet uygulamakla suçlanan Kaan Boşnak'ın yasak aşkından şok iddia!

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak'ı, eşi Başak Ceylan Torun, "Hem aldatıyor, hem şiddet uyguluyor" diye suçlamıştı. Bu kez rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. konuştu. "Kaan beni de dövdü" diyerek iddialara destek verdi.

Abone ol

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasında şiddet iddiasının ardından ünlü şarkıcının eski sevgilisinden de bir açıklama geldi.

Ünlü rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı iddia edilen sevgilisi Y. E. Boşnak'ın kendisine de şiddet uyguladığını açıkladı.

Y. E., şarkıcı Kaan Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!